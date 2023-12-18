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桃園加強農地違建空拍巡檢　違法即拆籲勿挑戰公權力

▲桃園加強農地違建空拍巡檢

▲違建拆除。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府建管處陸續針對全市大型農地工廠進行稽查與拆除工作，其中更針對查報屬實的新屋農地大型鐵皮違建，進行拆除。建管處說，該案農地違規使用約600坪，去年曾被查報於去年12月強拆後，原場址竟又重建，挑戰公權力，經與地檢署合作，建管處派員就本案件拆除夷為平地。

建管處18日指出，近期由於鐵皮工廠公安火災頻傳，農地違建工廠亂象備受民眾關心，農地違建情形，除民眾舉報案件外，建管處鎖定違建熱區以空拍查證，張善政市長上任後，要求優化取締手段，因此特地增強空拍機取締，透過強力執法以降低未來發生公安意外的機率。

▲桃園加強農地違建空拍巡檢

▲農地違建熱區以空拍查證，查證事實排入拆除。（圖／都發局提供）

建管處也呼籲，民眾不要心存僥倖，利用假日搶建；此外，更提醒業者切勿以補掛建照方式，拖延拆除時程，凡經查證違建事實，均排入拆除期程，市府不再容許，希望民眾共同謹守珍貴農地，自然資源方得永續保護。

市府都發局強調，土地使用須符合土地使用分區管制要點，農地農用，業者改變農地現況，建置倉儲空間，又或有心人士利用偏僻農地搭設鐵皮屋，從事非法交易行為，不僅造成桃園市內農地流失，倉儲管理不時傳出火災事，更成為治安死角。

針對農地違規行為，市府持續透過跨局處合作機制進行查處，建管處也配合相關單位，獲舉報違建者，即採取相關作為，累犯者也將移送法辦，呼籲不肖業者勿以身試法。

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