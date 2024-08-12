朱立倫賀林郁婷奪金送雞排！　黨員鬧場：我投侯友宜沒拿到

▲慶祝林郁婷奪金，朱立倫送300份雞排秒發光。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣拳后林郁婷扛下壓力奪下台灣第一面奧運拳擊金牌，國民黨主席朱立倫也兌現承諾，今（12日）上午於國民黨中央黨部發送為林郁婷的金牌慶祝的冠軍雞排。不過，現場也發生一段插曲，一位阿姨自稱是資深黨員因不想排隊，想直接領雞排，遭到志工勸阻後咆哮，「我總統投侯友宜欸！民進黨發便當我都沒投蔡英文，為甚麼不給我雞排？」讓後方正在受訪的朱立倫面色一度尷尬。

「走過無數個刻苦訓練的日子，就算拼戰到流血流淚依然咬牙苦撐的郁婷，在這次的巴黎奧運向全世界證明了新北女孩的韌性」，朱立倫表示，林郁婷所展現出來的拼勁以及克服壓力的拼鬥精神感動了全國民眾，謝謝林郁婷再次團結了台灣。

▲排隊人潮擠爆國民黨部。（圖／記者呂佳賢攝）

朱立倫說，林郁婷這面金牌，不只是本屆巴黎奧運中華隊的第二面金牌，更讓凌晨時刻收看電視轉播的全台民眾看得到熱血沸騰，今日上午10點於國民黨中央黨部發送冠軍雞排，邀請民眾共襄盛舉。

民眾們頂著豔陽大排長龍，300份雞排不到10分鐘就發完，其中不乏阿公、阿嬤帶著孫子來領取，據工作人員透露，「頭香」大嬸一早6點就來排隊。但過程中卻發生一段插曲，一位阿姨自稱是資深黨員因不想排隊，想直接領雞排，遭到志工勸阻後咆哮，「我總統投侯友宜欸！民進黨發便當我都沒投蔡英文，為什麼不給我雞排？」前後鬧場將近15分鐘，就算警衛請她離開，阿姨仍然不屈不撓。

▲阿姨自稱資深黨員不想排隊，想直接領雞排遭志工勸阻後暴怒。（圖／記者鄭佩玟攝）

就在阿姨不斷高喊「給我雞排」時，朱立倫正在媒體聯訪區受訪，面色尷尬請記者們先緩緩，等阿姨聲音小了點後再進行訪問。

