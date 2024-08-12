讚林郁婷高EQ挺過風暴　朱立倫喊話：政府應做選手最大的後盾

▲國民黨主席朱立倫接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者歐承翰／台北報導

台灣拳擊女將林郁婷在巴黎奧運奪下金牌，而她去年在世錦賽遭國際拳總（IBA）以「性別生理指數異常」為由取消資格，性別風波延燒至今，體育署日前表示，會在尊重林的意願和隱私保護前提下，在賽後與選手、教練、律師及國際奧會商討如何對IBA採取進一步提告。對此，國民黨主席朱立倫今（12）日受訪時喊話，林郁婷是「最強的台灣女兒」，政府機關一定要做選手最大的後盾。

本屆奧運同樣捲入性別風波的阿爾及利亞女拳手克莉芙(Imane Khelif)，已委任律師處理性別爭議的法律訴訟。然而，台灣體育署遭質疑動作慢半拍，更被批評態度軟弱。體育署長鄭世忠日前回應，體育署必須尊重選手意願，不能隨意替選手公開隱私資訊，體育署能做的，就是保護並確認選手參賽資格沒有問題。

對此，朱立倫表示，「政府機關一定要做選手最大的後盾，當然也尊重郁婷的決定」，不管這次的挑戰有多嚴峻或造成多大的風暴，林郁婷和她的教練都是以高EQ面對，勇敢挺過來。

朱立倫說，作為林郁婷最大的支持者，尤其是林在10幾年前在新北時，不管是鶯歌國中或是鶯歌工商的時代，他就力挺林郁婷，他相信林是一位「最好的新北女兒、最強的台灣女兒」。