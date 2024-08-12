史上最佳成績！中國隊橫掃奧運「40金」　金牌量與美國並列第1

▲中國在巴黎奧運的金牌量與美國並列第一。（圖／翻攝自央視新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

2024巴黎奧運11日圓滿閉幕，各國的獎牌數量成了熱門話題。美國隊拿下40金44銀42銅，總計126面獎牌，合計排名第1。中國隊以40金27銀24銅總計91面獎牌，合計排名第2，金牌總數與美國並列第1，同時也刷新自身境外參賽的最佳成績。

▲中國跳水小將「全紅嬋」在女子單人跳水10公尺台奪金。（圖／路透社）

▲中國跳水名將「全紅嬋、陳芋汐」在女子雙人跳水10公尺台奪金。（圖／達志／美聯社）

綜合陸媒報導，巴黎奧運中國隊副團長周進強表示，中國隊參賽運動員404人，共參加了30個大項、42個分項、232個小項的比賽，在11個大項、14個分項上，一共獲得91枚獎牌，「取得了中國自1984年參加奧運以來，境外參賽史上的最佳成績。」

▲中國球王樊振東在桌球男單奪金。（圖／路透社）

▲「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎奪下桌球混雙金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運桌球女單決賽，陳夢戰勝孫穎莎，二度拿下金牌。（圖／路透社）

周進強表示，40枚金牌突破了倫敦奧運的39金、東京奧運的38金，「獲得金牌的運動員達60名，創境外參賽歷史新高，與2008年北京奧運持平，此外，還在射擊、游泳、舉重項目上，打破世界紀錄1項、創超奧運紀錄9項。」

▲中國「飛魚」潘展樂在100公尺自由式奪金。（圖／路透社）

周進強補充說道，本屆奧運，中國隊在之前沒獲得過金牌的「水上芭蕾、藝術體操、自由式小輪車」3個分項上獲得金牌，奪金分項共14個，僅次於北京奧運的17個，「此外，乒乓球、射擊、舉重、游泳、水上芭蕾、藝術體操、網球、自由式小輪車、拳擊等項目中的14個小項，首次獲得奧運金牌。」

▲侯志慧在49公斤級舉重衛冕冠軍成功。（圖／新華社）

巴黎奧運奪牌數量總計，排名1到10依序為，美國、中國、日本、澳洲、法國、荷蘭、英國、南韓、義大利、德國。台灣則以2金5銅，總計7面獎牌的成績，排名35。

▲台灣黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透社）

▲台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級金牌賽成功奪金。（圖／路透社）