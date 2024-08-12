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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批黃珊珊害柯文哲陷假帳風暴　凌濤：難怪極力阻擋「藍白合」

▲▼慶祝林郁婷奪金國民黨發300份雞排。（圖／記者呂佳賢攝）

▲凌濤批，黃珊珊置柯文哲於不義。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷入總統大選政治獻金「假帳」疑雲，時樂與尼奧兩家公司大動作聲明未收到申報資料的3筆款項，金額逾916萬，兩家公司負責人正是時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊的閨蜜。桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤今（12日）受訪時點名黃珊珊應說明清楚，是否為了想主導自身團隊和競選財務？難怪去年極力阻擋「藍白合」，根本是陷柯文哲於不義。

柯文哲陷入總統大選政治獻金假帳風波，先是一筆高達1300萬授權金流向木可公關公司，之後又爆出承辦選前造勢的時樂、尼奧公司宣稱未收到申報資料的支出款項，3筆加起來916萬元，風波越演越烈，柯文哲今日下午將親上火線召開記者會說明。

凌濤指出，黃珊珊害到柯文哲，這個案子有三個關鍵，第一是黃珊珊、財務總管李文娟，以及會計師端木正，這三位是目前在政治獻金案中最有可能，而且是最直接相關申報不實，以及金流處理不清的三個人。

凌濤諷刺，從這就可以看出，當初在做藍白合六點協議時，黃珊珊要極力阻擋藍白合，「是不是她自己要引領團隊？是不是她要掌管財務動向？這是外界認為最大疑慮」。

第三，凌濤說，黃珊珊在政治獻金過程中，有沒有個人自私的想法在裡面？「這是黃珊珊無可迴避的責任，如果不扛就是置柯文哲於不義。」
 

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