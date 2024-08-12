柯文哲假帳爭議矛頭對準黃珊珊？　朱立倫：快整理資料以昭公信

▲朱立倫呼籲民眾黨幕僚快釐清資料。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日遭踢爆，在2024年總統大選期間政治獻金申報不實做假帳，民眾黨承認是帳務瑕疵，並為此道歉，而柯文哲也將在今天下午親上火線召開記者會說明。國民黨主席朱立倫今（12日）受訪表示，趕快釐清比較重要，柯文哲的幕僚也很重要，要把詳細整理的過程與資料提供給社會以昭公信。

柯文哲近日陷入總統大選政治獻金「假帳」疑雲，時樂與尼奧兩家公司大動作聲明未收到申報資料的3筆款項，金額逾916萬。尼奧在2022、2024選舉海撈近億元，背後關鍵人物就是時任柯競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊，兩家公司負責人正是黃的閨蜜，且黃的處理態度也令黨內炸鍋。柯、黃等人今日下午將親上火線回應，將定調是「低級錯誤」。

▲慶祝林郁婷奪金，國民黨發300份雞排。（圖／記者呂佳賢攝）

台灣拳后林郁婷扛下壓力奪下台灣第一面奧運拳擊金牌，朱立倫為此發放300份雞排慶祝，10分鐘之內被民眾搶光。朱立倫會後受訪時，被問到柯文哲陷假帳疑雲，朱直言，對於柯文哲遇到的問題，相信候選人對於政治獻金的申報都要受到社會檢驗，趕快釐清比較重要，柯文哲的幕僚也很重要，要把詳細整理的過程與資料提供給社會以昭公信。

