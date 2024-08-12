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最新大麥克指數出爐！台灣比美國便宜60％　經濟學人：是肉食者天堂

▲▼麥當勞「大麥克家族」限時回歸。（圖／業者提供）

▲經濟學人最新的「大麥克指數」顯示，台灣的大麥克售價比美國便宜了60%。（圖／業者提供）

記者葉睿涵／編譯

根據最新的「大麥克指數」（Big Mac index），在美國購買一個大麥克需要5.69美元（約新台幣185元），但台灣大麥克的售價卻只要2.28美元（約新台幣75元），比美國便宜了約60％，也就是說在美國買一個大麥克的價格，在台灣可以買至少2個，揭示了全球各地的購買力差異，也反映貨幣價值的變化和生活成本的不同。

《經濟學人》指出，麥當勞在全球各地的成功很大程度上歸功於其嚴格的統一標準，使得各地的大麥克漢堡外觀和口味如一。然而，儘管大麥克的製作流程和品質保持一致，價格卻因地而異。

最新的「大麥克指數」顯示，在美國，一個大麥克的售價為5.69美元，歐元區的價格卻相當於6.09美元（約新台幣197元），而台灣大麥克的售價卻只有2.28美元，可能是統計中所有國家和地區裡最低的一個，因此《經濟學人》也在社群平台X上打趣道，肉食愛好者可能會「很想去台灣」。

「大麥克指數」是《經濟學人》自1986年起開始編制的一項非正式經濟指數，經常被用來檢測購買力平價（PPP）理論，即一種貨幣的價值應該反映其購買力。舉例來說，如果某種商品在瑞典售價為50瑞典克朗，在美國卻要價5美元，這意味著10瑞典克朗應該等於1美元。當貨幣的實際匯率低於這一標準時，即表明該貨幣已被低估。

報導稱，英鎊、瑞典克朗，以及加元等貨幣的市場匯率與其購買力基本一致。然而，部分貨幣，如瑞士法郎和阿根廷比索，則被「高估」或「低估」，特別是瑞士的大麥克成本遠高於其他國家，而阿根廷的大麥克卻在短短7個月內從3150比索漲至6100比索，明顯可見其貨幣已被高估。

《經濟學人》強調，儘管「大麥克指數」不是一個完美的指標，但它依舊可以提供有價值的經濟洞察，因為和世界銀行對數百種產品進行的價格比較相比，「大麥克指數」相對簡單、及時，並具有廣泛的解釋力，同時為了解貨幣購買力提供了一個有趣且有意義的視角。

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