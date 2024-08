最新大麥克指數出爐！台灣比美國便宜60％　經濟學人：是肉食者天堂

▲經濟學人最新的「大麥克指數」顯示,台灣的大麥克售價比美國便宜了60%。(圖/業者提供)

根據最新的「大麥克指數」(Big Mac index),在美國購買一個大麥克需要5.69美元(約新台幣185元),但台灣大麥克的售價卻只要2.28美元(約新台幣75元),比美國便宜了約60%,也就是說在美國買一個大麥克的價格,在台灣可以買至少2個,揭示了全球各地的購買力差異,也反映貨幣價值的變化和生活成本的不同。

《經濟學人》指出,麥當勞在全球各地的成功很大程度上歸功於其嚴格的統一標準,使得各地的大麥克漢堡外觀和口味如一。然而,儘管大麥克的製作流程和品質保持一致,價格卻因地而異。

最新的「大麥克指數」顯示,在美國,一個大麥克的售價為5.69美元,歐元區的價格卻相當於6.09美元(約新台幣197元),而台灣大麥克的售價卻只有2.28美元,可能是統計中所有國家和地區裡最低的一個,因此《經濟學人》也在社群平台X上打趣道,肉食愛好者可能會「很想去台灣」。

