　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周祭出11大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，本周祭出超狂「11大優惠券」，不僅有4塊雞塊買1送1、小薯下殺10元，還有吉事漢堡免費送等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞全球版APP即日起推出11大優惠券，優惠內容與使用期限如下：

單點4塊雞塊買1送1
  至8月14日

單點日式豬排魷魚堡送中薯
  至8月15日

單點小薯特價10元
  早餐限定豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元
  以上至8月16日

單點冰蜂蜜紅茶特價46元
  雙層牛肉吉事堡+中可特價93元
  單點蜂蜜奶茶（冰／熱）特價56元
  麥香雞+小杯玉米湯9折
  以上至8月18日

99元激省晚餐券，使用時間為每天下午5時至晚間9時，優惠組合與期限如下：

麥香雞+中薯+38元中飲
   麥香魚+中薯+38元中飲
   以上至8月16日

●買超值全餐送吉事漢堡：8月16日起至8月18日

麥當勞提醒，以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼肯德基慶奪牌優惠再加碼。（圖／業者提供）

▲肯德基奪牌優惠再加碼。

另外，肯德基則有加碼賀奪牌優惠，明（13日）、後2天於門市內用、外帶、預訂快取祭出熱門點心「鱈魚圈圈買1送1」優惠，鱈魚圈圈是嚴選阿拉斯加鱈魚搭配可愛圈圈造型，每一口都能吃到新鮮細緻鱈魚肉，限量15000份，每人、每次限購買1次。

明天起起至8月26日加碼還有買原味蛋撻1盒送宇治抹茶白玉蛋撻1顆，宇治抹茶白玉蛋撻是以伊藤久右衛門宇治抹茶製成抹茶慕斯後，結合Q彈白玉麻糬內餡，再撒上抹茶杏仁酥餅點綴，抹茶香氣十足，優惠以餐廳實際供應量為主，售完為止。

【你可能也想看】

►漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑！4夯品買1送1、套餐89元起
►肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1
►必勝客限時「買1送1」快收！一次爽吃筆管麵+起司咔滋餅

ET快訊
普悠瑪誤點「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵道歉
楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　洩知情人身分刪除貼文
柯文哲「低級錯誤」陷政治獻金疑雲！　盤點3大爭議、1案外案
奧運落幕！　中華隊最終世界排名出爐
說柯文哲臉色鐵青！　館長氣罵陳佩琪：到底有沒有用腦袋
「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強7號颱「安比」　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1

「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

吳靜怡預言柯文哲下午記者會「8字腳本」　呼籲拿出關鍵性證據

偷拍狂放棄治療！潛北市某科大女廁等3hrs　超勇女大生當場逮人

可以跟你握手嗎？超商怪阿姨突「抓鳥」　高中生飯吃一半嚇壞

故意保送賈吉後轟三分砲　史坦頓：我必須站出來　

克莉芙教練認了「染色體問題」讓她崩潰！　爆只能和男選手練習

統一獅與超人力霸王主題日相隔3年登場　傑洛、雅克亮相

沖繩「3處異國風景點」！首里城修復中　瀨長島賞夕陽、光雕

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

消費熱門新聞

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

肯德基「慶奪牌」加碼優惠一次看

中元節熱搜　網傳超魔性洗腦神句

蝦皮購物「醫美保健節」　祭最高45%蝦幣回饋

TEN THOUSAND台北京站、桃園林口店開幕倒數

全聯加碼「60元福利餐盒」新口味亮相

必勝客21口味大比薩下殺半價只有2天

漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑

為林郁婷集氣！咖啡買2送2　超商優惠必收

超商咖啡「買1送1、單品55折」限時搶喝

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？

抗漲！全聯發動12款蔬菜限定優惠

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠一次看

更多熱門

相關新聞

最新大麥克指數出爐！台灣比美國便宜60％

最新大麥克指數出爐！台灣比美國便宜60％

根據最新的「大麥克指數」，在美國購買一個大麥克需要5.69美元（約新台幣185元），但台灣大麥克的售價卻只要2.28美元（約新台幣75元），比美國便宜了約60％，也就是說在美國買一個大麥克的價格，在台灣可以買至少2個，揭示了全球各地的購買力差異，也反映貨幣價值的變化和生活成本的不同。

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

日本「筑前屋」居酒屋首店插旗台北信義商圈

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

林郁婷奪金牌！迷客夏買1送1加碼了

中華隊奧運獲2金5銅！2大手搖飲祭優惠

中華隊奧運獲2金5銅！2大手搖飲祭優惠

餐飲業慶祝林郁婷奪金！八色小籠包買一送一

餐飲業慶祝林郁婷奪金！八色小籠包買一送一

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞肯德基買1送1

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面