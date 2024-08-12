雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

▲麥當勞全球版APP本周祭出11大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠來了，本周祭出超狂「11大優惠券」，不僅有4塊雞塊買1送1、小薯下殺10元，還有吉事漢堡免費送等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞全球版APP即日起推出11大優惠券，優惠內容與使用期限如下：

●單點4塊雞塊買1送1

至8月14日

●單點日式豬排魷魚堡送中薯

至8月15日

●單點小薯特價10元

早餐限定豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元

以上至8月16日

●單點冰蜂蜜紅茶特價46元

雙層牛肉吉事堡+中可特價93元

單點蜂蜜奶茶（冰／熱）特價56元

麥香雞+小杯玉米湯9折

以上至8月18日

99元激省晚餐券，使用時間為每天下午5時至晚間9時，優惠組合與期限如下：

●麥香雞+中薯+38元中飲

麥香魚+中薯+38元中飲

以上至8月16日

●買超值全餐送吉事漢堡：8月16日起至8月18日。

麥當勞提醒，以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲肯德基奪牌優惠再加碼。

另外，肯德基則有加碼賀奪牌優惠，明（13日）、後2天於門市內用、外帶、預訂快取祭出熱門點心「鱈魚圈圈買1送1」優惠，鱈魚圈圈是嚴選阿拉斯加鱈魚搭配可愛圈圈造型，每一口都能吃到新鮮細緻鱈魚肉，限量15000份，每人、每次限購買1次。

明天起起至8月26日加碼還有買原味蛋撻1盒送宇治抹茶白玉蛋撻1顆，宇治抹茶白玉蛋撻是以伊藤久右衛門宇治抹茶製成抹茶慕斯後，結合Q彈白玉麻糬內餡，再撒上抹茶杏仁酥餅點綴，抹茶香氣十足，優惠以餐廳實際供應量為主，售完為止。