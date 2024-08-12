洛杉磯奧運比賽項目曝！棒壘球回歸奧運　拳擊、舉重面臨停辦危機

▲巴黎奧運正式閉幕。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運從開幕前便面臨許多爭議，包括選手村房間沒有安裝冷氣、餐廳菜色涵蓋太多素食等，加上2位女性拳擊選手遭國際拳擊總會（IBA）和知名作家JK羅琳質疑性別，經過2周的賽事終於宣告落幕。如今，下一屆的奧運將由美國洛杉磯主辦，除了新增棒壘球等項目，拳擊與舉重可能被取消。

根據《太陽報》，下一屆奧運的主辦城市為美國洛杉磯，將於2028年7月14至30日進行，至於帕運則是於該年8月15至27日進行，是洛杉磯繼1932年、1984年以後第3度舉辦奧運，其口號為「追隨陽光」（follow the sun），屆時開幕典禮將選擇在SoFi體育場（SoFi Stadium）進行，由於該地也是游泳賽事的進行地點，因此賽事安排改成先田徑、後游泳。

而洛杉磯奧運的輕艇激流賽事，則選擇在1800英里遠的奧克拉荷馬市進行。

受到IBA、JK羅琳的影響，拳擊比賽在本屆巴黎奧運儼然成為最具爭議的比賽項目之一。儘管拳擊長期以來一直是奧運的核心比賽項目，但這兩周以來面臨阿爾及利亞女選手克莉芙的性別爭議，加上IBA早就被國際奧委會（IOC）除名、並從東京奧運時接管其拳擊比賽主辦權，因此各國拳擊協會必須找到可靠的國際夥伴。

對於下一屆的洛杉磯奧運是否將取消拳擊比賽項目？國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示，最快將於2025年上半年決定是否納入拳擊比賽項目，他提醒各國拳擊協會，必須為IOC尋找新的、且可靠的國際夥伴，才能確保繼續將拳擊納入下一屆奧運。

至於舉重項目可能也會面臨被取消的命運，因為從過去以來便多次傳出禁藥疑雲，2008年北京奧運起就有多名奪金選手面臨爭議，因此IOC決定大力整頓，而國際舉重總會也被迫縮減男女量級。

同時，洛杉磯奧運將新增5個比賽項目，包括恢復棒球、壘球、板球、棍帶球比賽，至於腰旗式橄欖球、壁球則是經過多年遊說後首度登上奧運殿堂。