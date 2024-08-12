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差4秒！美選手銅牌遭取消　美體操協會「提交影片證據」抗爭到底

▲▼ 美國23歲體操選手喬丹切爾斯（Jordan Chiles）。（圖／路透）

▲在體育仲裁法庭公布裁決後，美國體操選手喬丹切爾斯沒有發表評論。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國23歲體操選手喬丹切爾斯（Jordan Chiles）在巴黎奧運女子地板項目的銅牌遭體育仲裁法庭（CAS）推翻取消，美國體操協會11日向體育仲裁法庭提交影片證據，認為喬丹切爾斯應該保有銅牌。

福斯新聞、路透報導，整起事件發生在5日巴黎奧運女子地板項目比賽，羅馬尼亞18歲體操選手柏波蘇（Ana Barbosu）柏波蘇獲得13.7分、名列第3，自認確定奪銅，開心舉起羅馬尼亞國旗慶祝。在美方提出申訴要求調查分數後，美國隊選手喬丹切爾斯難度分數被多加了0.1分，分數來到13.766分躍升銅牌，羅馬尼亞選手柏波蘇則是雙手掩面哭泣離場。

▲羅馬尼亞18歲體操選手柏波蘇。（圖／路透）

事後，羅馬尼亞體操聯合會向體育仲裁法庭申訴，美國隊的上訴超過規定的1分鐘時限。體育仲裁法庭也裁定，美國隊的申訴超過時限4秒，因此無效，喬丹切爾斯的分數將恢復為13.666分，將由羅馬尼亞選手柏波蘇將遞補獲得銅牌。

針對這一切的轉折，美國體操協會11日晚間向體育仲裁法庭提交影片證據，並透過聲明強調美國隊的申訴是在時限內進行，「這段有標註時間的畫面顯示，教練蘭迪（Cecile Landi）是在成績分數公布之後的第47秒首次提出申訴，接著第55秒發布第2份聲明」。

美國體操協會也說明，在體育仲裁法庭做出裁決之前無法取得這段影片，所以先前沒有提交。

此前，美國奧林匹克及殘奧委員會（USOPC）透過聲明表示，將對國際體育仲裁法庭的裁決提出上訴，「我們堅信喬丹切爾斯理應獲得銅牌，國際體操聯會（FIG）的最初評分與後續的體育仲裁法庭申訴過程均存在需要解決的重大錯誤」。

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