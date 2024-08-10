開女友愛車超速被扣牌！改掛網購壓克力車牌　天兵男這下慘了

▲民眾網購壓克力車牌懸掛，草屯警方依偽造特許文書罪偵辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男子平日借用女友的愛車駕駛，日前因嚴重超速達40公里、該車輛遭吊扣牌照6個月，竟網購客製壓克力前後車牌後繼續開車上路，再遭民眾檢舉，經草屯警方積極查獲，依涉嫌偽造特許文書罪，將男子函送法辦。

草屯警分局指出，日前接獲南投縣政府1999便民服務專線檢舉，有民眾指稱於草屯鎮道路發現有車輛疑似懸掛壓克力車牌，因此派遣中正派出所警員曾宥程、洪宜軒前往調查，發現確有懸掛偽造車牌車輛停放路旁，因此連絡車主到場。

警方指出，該車輛車主為一名女子，當時與男友同時到場，表示該車平時都由男友駕駛使用，日前因為車速超過行經路段的最高速限達40公里以上，經新修《道路交通處罰條例》第43條第1項第2款及第4項告發，處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

當事情侶於事後接獲罰單、將車牌繳交監理單位後，因苦於代步車輛無牌照難以上路，車主男友竟前往網路賣場購買客製壓克力前後車牌，並選擇與原車相同的車牌號碼；因多次停放於道路邊而遭民眾檢舉後，不僅車輛遭警方移置保管，男子也依《道路交通處罰條例》第12條第4項告發，需罰3600元至1萬800元罰鍰，還涉犯偽造特許文書罪而遭移送法辦。

草屯分局長劉千祥表示，車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛行駛上路或停放道路即屬違法，依偽造特種文書罪可處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金，該分局也已針對偽造、變造車牌等不法行為加強查緝，呼籲民眾千萬勿以身試法。