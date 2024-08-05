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社會 社會焦點 保障人權

獨／客製化假車牌猖獗　無辨識標準查緝困難令警方無奈

▲台灣網路社群平台、賣場販售假車牌亂象盛行，警方近期將專案查緝 。（圖／翻攝網路）

▲台灣網路社群平台、賣場販售假車牌亂象盛行，警方近期將專案查緝 。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

近來因交通法規罰則趨嚴，有不少民眾因酒駕、超速及不禮讓行人發生車禍致民眾受傷，導致愛車遭扣牌無法上路，坊間有不少不肖業者提供「客製化車牌」、「訂製車牌」服務，經警方查訪發這些銷售假車牌的業者產品製作精良，不僅假車牌尺寸和台灣監理機關發出的正式車牌吻合，且金屬材質、防偽造的三棵梅花鋼印也與真車牌一模一樣，不少民眾因駕車交通違規遭吊扣牌照，但因有迫切用車需求、購買假車牌上路的情況並不少見，據傳警政署已通令全國警方進行專案查緝。

在市場供需法則下，這些偽照車牌牟利業者透過臉書等社群平台投放廣告，以新台幣4-5千元價格販售偽造車牌，並可根據消費者提供的車牌號碼客製各種車輛的車牌類型，不論是營業大客車、小客車或是一般汽車、重型機車都可產製，等同為因駕駛違規遭扣牌的民眾找到另類上路方法，讓道交管理處罰條例扣牌敦促民眾改善駕駛行為的處罰效果打大折扣。

▲民間代辦業者持假車牌(紅圈)更換遭監理人員識破。（圖／彰化監理站提供）

▲有民間代辦業者持假車牌(紅圈)申請變更車號業務、遭監理人員識破。（圖／彰化監理站提供）

基層警員表示，過去飆車族、鑽法律漏洞開權利車上路的違法民眾較多使用假車牌上路，但因過去變造車牌多以塑料壓克力材質製作，警方目視就可辨識，查緝工作並不困難，但現今流行的假車牌外觀和材質都與監理機關發出的車牌一模一樣，警方很難從攔查、目視過程發現車牌真假問題。

憂心警員透露，臨檢工作時，偶見輸入車籍資料，雖然車號與車輛廠牌、顏色吻合，但車主並非本人，且駕駛拿不出行照、也回答不出車籍相關資訊；雖然警方在第一線可根據經驗法則認定駕駛使用假車牌上路，但監理機關沒有給警方一個明確、有效的真假車牌辨識標準，萬一警方斷然拆車牌查驗、甚至扣車扣牌，恐遭民眾投訴甚至提告，基層警員執法為求自保，乾脆無視假車牌盛行、貼牌駕駛鑽法律漏洞上路的交通亂象。

▲▼范男的保時捷跑車前後懸掛假車牌，警方發現後將他攔下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方日前查獲保時捷跑車使用假車牌上路的案例 。（圖／記者陳以昇翻攝）


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