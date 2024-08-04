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男網購客製化車牌避稅逃取締　警攔車查扣「喪屍煙彈」

▲吳姓男子透過在蝦皮網站網購客製化車牌後，懸掛在自小客使用，被一分局警方查獲，除扣車外，並起獲新毒品俗稱殭屍菸彈（依托咪酯）電子菸彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲吳姓男子透過在蝦皮網站網購客製化車牌後，懸掛在自小客使用，被警方查獲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

31歲吳姓男子在蝦皮網站網購客製化車牌後，懸掛在自小客使用，3日下午2時許在永康區忠孝路，被埋伏警方查獲，並在車內扣得含第二級毒品咖啡包、第三級毒品K他命及俗稱「喪屍煙彈」（依托咪酯）的電子煙彈，警方除扣車查辦，全案依偽造文書及毒品罪嫌移請台南地檢署偵辦。

鑒於台南前發生重大刑案涉案車輛多為權利車或懸掛偽造車牌犯案，影響社會治安甚鉅，延誤追緝時效，警政署刑事局針對大數據情資分析，鎖定多部自小客車懸掛偽造車牌在台南市行駛，研判可能做為不法犯罪使用。

南部打擊犯罪中心第二隊與台南市警一分局偵查隊、東門所共組專案小組偵辦查緝相關違法事證。

▲吳姓男子透過在蝦皮網站網購客製化車牌後，懸掛在自小客使用，被一分局警方查獲，除扣車外，並起獲新毒品俗稱殭屍菸彈（依托咪酯）電子菸彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經專案小組過濾多筆車輛軌跡及道路監視錄影畫面，鎖定透過在蝦皮網站網購客製化車牌後，懸掛在自小客使用之31歲吳姓嫌犯及車輛停放處所，埋伏員警在3日下午2時許在永康區忠孝路將其查獲，並在車內扣得含第二級毒品咖啡包、第三級毒品K他命及俗稱喪屍煙彈（依托咪酯）的電子煙彈，警方除查扣偽造車牌，也依法將車輛移置保管，全案除將吳嫌依偽造文書及違反毒品危害防制條例罪嫌移請台南地檢署偵辦，並持續追緝偽造車牌賣家及依托咪酯菸彈等毒品上游。

▲吳姓男子透過在蝦皮網站網購客製化車牌後，懸掛在自小客使用，被一分局警方查獲，除扣車外，並起獲新毒品俗稱殭屍菸彈（依托咪酯）電子菸彈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一分局長王子雄呼籲，網購偽造車牌使用，除依偽造文書罪送辦，也會依違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款，處新台幣3600元以上1萬800元以下重罰，並禁止行駛，汽車也會當場移置保管及扣繳牌照。另呼籲依托咪酯已經行政院公告列為第三級毒品，施用大量使用含依托咪酯煙彈會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖，無法站立，為維護國人身心健康與社會治安，分局將持續查緝偽造車牌賣家及販毒集團，溯源斷根。

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