車牌「以假換真」闖關！　監理人員一看：太白了

▲民間代辦業者持假車牌(紅圈)更換遭監理人員識破。（圖／彰化監理站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名民間代辦業者日前持2面車牌，前往彰化監理站更換，監理站人員發覺外觀有異，顏色太白外、材質也有所不同，經過詳細檢查後，竟無雷射防偽標籤，當場查獲為偽造車牌，立即向警方報案，後續由警方偵辦，業者喊冤「我只是代辦」，經警方釐清業者涉案程度，車主則因涉及刑法偽造文書罪嫌，將開罰最重1萬800元罰鍰。

彰化監理站黃建興站長表示，當日民眾在監理站櫃台前申請換領號牌時，審核人員發覺提交車牌的顏色、材質有異，經再比對其他防偽設計，檢查號牌背面確定無雷射防偽標籤，證實為偽造車牌。

▲民間代辦業者持假車牌(紅圈)更換遭監理人員識破。（圖／彰化監理站提供）

監理站呼籲，民眾切勿以身試法，如涉及使用偽造號牌行駛道路情事，除依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰10,800元，另製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。籲請民眾切勿於網路平台等管道購買偽造號牌懸掛使用，以免觸法。

彰化監理站將持續請同仁於辦理車輛異動時加強查核號牌真偽、積極防堵偽造號牌矇混闖關。同時針對網站販售偽造車牌派員加強巡檢，巡獲資訊將提供警方溯源查緝上游犯罪集團，監警攜手合作、打擊非法。