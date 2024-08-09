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中元泡麵十大熱銷榜！國民泡麵強勢霸榜　來一客人氣風味上半年賣破兩萬箱

momo 2024中元泡麵十大熱銷榜（圖／momo提供）

▲普渡商機買氣進入高峰，網購業者公布2024中元泡麵十大熱銷榜。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

中元普渡拜拜，除了三牲四果、罐頭、飲料，泡麵也是必拜供品之一，直接搬一箱上桌，拜起來超澎湃，不過泡麵種類口味非常多，大家都拜哪一味？網購業者最近公布了「2024中元泡麵十大熱銷榜」，還是熟悉的經典台式泡麵最對味，不僅強勢霸榜，很多人愛吃的來一客更是在兩大平台賣出冠軍寶座，尤其大推鮮蝦魚板風味，而普渡商機進入高峰，近一個月泡麵買氣也較上月雙位數成長。

隨著民俗盛事中元節即將來臨，家家戶戶開始忙起來準備採買普渡供品，東森購物網根據站上銷售狀況，發現近期泡麵買氣特別好，不少人會買整箱來拜之外，其中又以「杯麵」最受歡迎，拜完熱水一沖就能直接享用，快速、美味又方便，在十大熱銷泡麵中，「來一客鮮蝦魚板風味杯」、「隨緣杯麵系列」就分別奪下第一、二名，反應出消費者的偏好，其他第三～十名依序是：統一肉燥麵（特大號）、統一科學麵、台酒TTL花雕雞麵、維力原祖雞汁麵麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵、台酒TTL花雕酸菜牛肉麵、味丹味味A排骨雞湯麵、維力素飄香麻辣燙麵。

momo 2024中元泡麵十大熱銷榜（圖／momo提供）

▲來一客鮮蝦魚板風味熱賣奪下第一名。（圖／momo提供）

momo公布2024中元泡麵十大熱銷榜，今年由「國民泡麵」強勢霸榜，台式泡麵橫掃五個席次，不少人正餐或宵夜首選的「來一客鮮蝦魚板風味杯」，再度蟬聯冠軍寶座，上半年總銷量突破兩萬箱；經典款統一肉燥麵、維力炸醬麵、滿漢大餐蔥燒牛肉麵等緊追在後，分別是第二、第三及第四名；熱銷的「維力一度贊紅燒牛肉麵」拿下第六名，香濃帶勁讓老饕愛不釋手。

深受台灣人喜愛的日韓國民泡麵亦展現高人氣，佔據榜單兩個席次，第五名就由韓國國民拉麵「農心辛拉麵」拿下，招牌必吃辛辣口味，風靡全球；第七名為日本最暢銷的「日清咚兵衛油豆腐烏龍麵」，招牌的整塊日式油豆腐，泡麵控不容錯過。新入榜人氣新星第八名的「農心馬鈴薯麵」，嚴選馬鈴薯製作出的麵條更加Q彈，清爽微辣湯頭也非吃不可。

這次還有乾拌麵以黑馬之姿衝進榜單，由榮獲米其林必比登推薦「雙月食品社」的愛恨椒芝麵拿下第九名，入口花椒麻香搭配醇厚芝麻交融，越吃越涮嘴，銷售破萬包，成為熱銷榜一大亮點。第十名是曾掀起搶購潮的台酒花雕雞麵穩坐話題寶座。

Yahoo奇摩購物也從平台數據觀察到，消費者對於經典與創新商品的雙重需求外，在零食、泡麵和罐頭類別中，經典品牌依舊受歡迎，無糖健康飲品則是成了新選擇。此外也進一步公布中元普渡Top5熱銷榜，零食類以澎湃超值的拜拜箱最受青睞，搶佔三名席次，涮嘴的「卡迪那德州薯條」榮登冠軍，其次是「樂事洋芋片」、「可樂果」；泡麵類首選「農心辛拉麵」，口感Q彈穩坐第一；飲料類由「CrystalValley礦沛氣泡水」最受消費者喜愛，罐頭類則是國民品牌「愛之味鮪魚片」拔得頭籌。

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