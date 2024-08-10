七夕球場見！　台南一中公益籃球賽校友跨越40年3世代！

▲2024「台南一中校友盃公益籃球賽」於10日於台南一中體育館展開，共吸引69年畢業-79年畢業，一中學長、學弟超過250位熱烈參與一起打球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024「台南一中校友盃公益籃球賽」於10日於台南一中體育館展開，共吸引超過250位校友熱烈參與，校友們除了用籃球比賽切磋球技之外，也意外展現台南一中校友強大的團隊向心力。

負責主辦比賽的長磯機構長築興業總經理黃璞表示，自從他學成歸國後，主辦公益籃球賽已行之有年，每年都是校友聚會的重頭戲，今年報名狀況超乎預期，參賽校友們攜家帶眷熱情參與，彼此分享人生經歷，為此次的比賽寫下健康交流的最佳註解。

本次「台南一中校友盃公益籃球賽」由深耕台南30年的長磯機構長築興業主辦，美國知名衛浴品牌Kohler經銷商龍業百起股份有限公司、聯碩地產行銷團隊共襄盛舉，充分傳遞企業回饋在地鄉里的善良美意；長磯機構｜長築興業以「建築美好，我心常在」的全新品牌概念，將台南一中69級至114級校友聚集在共同的記憶場域裡，用籃球比賽為媒介，讓跨越3個世代總計超過40年的學長學弟們同場競技，展現台南一中校友們不分你我的高度認同感。

比賽當日恰逢西洋七夕情人節，現場不乏情侶、夫妻、親子一同前來，男友、丈夫或已身為父親的校友們在場上盡情競技，家人們在旁加油打氣，健康活潑的熱烈氣氛令人動容；比賽現場也常見老學長與新學弟間、老師與校友間的深厚情誼，或是父子、兄弟同為台南一中校友的特殊場景，在講究人情味的台南府城，一切都顯得親切自然也難以言喻。