十年一遇！今晚七夕迎「月掩角宿一」天象　天文館線上直播

▲牛郎、織女星分別位於銀河兩側，與天津四構成夏夜星空中的大三角。（圖／天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天是七夕情人節，也是相傳牛郎織女相會的日子，但台北市立天文館指出，牛郎、織女星在宇宙中其實相距超過15光年，難以一夜相遇。不過，今晚19時將有10年未遇的「月掩角宿一」，天文館將自18:50起在YouTube頻道「七夕特別節目」直播難得一見的天象，實體場館也將有七夕音樂會與牛郎、織女星觀星活動。

天文館指出，今晚18時33分日落後，月亮將浮現在西南方天空，有顆亮星緊伴在月亮的左上方，這是室女座的一等亮星「角宿一」，肉眼輕易可見，但在19時1分將被月亮掩蔽而突然消失，20時11分再從另一側復出。這也是繼2013年之後，台灣再度出現夜間的「月掩角宿一」天象。

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至於牛郎、織女兩星是否真能在七夕相會，天文館指出，這對位於夏季銀河兩側遙遙相望的千年情侶，在宇宙中其實相距約15光年，實難一夜相遇，牛郎織女七夕相會只是個神話，但人們紀念愛情的初衷不變，七夕成了世代相傳的情人節。

為迎接七夕情人節，天文館將於今晚18時50分起在YouTube頻道「七夕特別節目」中直播「月掩角宿一」天象，天文館現場還有知名演奏家擔綱演出的「七夕浪漫弦樂四重奏」音樂會。七夕相關天文活動，詳情請參閱台北天文館網站。

