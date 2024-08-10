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「瑪莉亞」最快明登陸日本　專家：可能出現第3個以上颱風

▲▼瑪莉亞颱風最快明登陸日本，不排除未來可能出現第3個以上的颱風。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

▲瑪莉亞颱風最快明登陸日本，不排除可能出現第3個以上的颱風。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

瑪莉亞颱風路徑大幅度向西轉折，氣象專家吳聖宇表示，有機會明天(11日)、後天(12日)在日本東北地區登陸，還好強度不強，但東日本勢必要面臨一波衝擊；台灣以東91W熱帶擾動有機會成颱，朝日本前進，後續還有機會出現第3個以上的颱風，不排除路徑更接近台灣一帶。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，瑪莉亞颱風逐漸被拋出季風環流圈外，路徑也因季風環流圈引導而大幅度向西轉折，明後天有機會在日本東北地區登陸，這個颱風從原本最初預測只會掠過日本以東，最後變成要直接登陸日本本州，路徑變化非常大，也反應出季風環流圈內系統的複雜多變，還好這個颱風強度不強，但東日本勢必要面臨一波衝擊。

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吳聖宇指出，後續季風環流圈內還有其他系統會繼續發展，先前在台灣以東的91W已經慢慢向東移動，未來有機會在日本以南發展起來，然後再順著環流圈的引導趨向日本，會影響哪邊還不確定，但是提醒下周後期要去日本的朋友持續注意有關颱風的消息。

▲▼瑪莉亞颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲瑪莉亞颱風路徑。（圖／氣象署提供）

台灣則是位於季風環流圈的西側，吳聖宇分析，雖然裡面發展起來的颱風暫時影響不到台灣，不過受到西南季風邊緣的影響，水氣不少，今天(10日)到目前中部以南還是出現不小雨勢，預估午後其他地方也同樣會有局部大雷雨，明天西南季風位置有機會稍微向南移動，水氣較為減少，迎風面的中部以南地區仍有局部短暫陣雨，其他地方午後雷雨也會減弱一些，降雨範圍往山區縮小。

展望下周，吳聖宇表示，季風環流圈依然存在台灣以東、日本以南海域，天氣型態可能會一直都很類似，中部以南地區不時會有短暫陣雨或雷雨，其他地方則是偏向午後有熱對流雷雨，水氣較多的時候還是會有大雷雨會。預估整個季風環流圈的影響可能要等到8月下旬，太平洋高壓重新增強西伸後，才會告一段落。

吳聖宇指出，照以往的經驗，季風環流圈的位置會逐漸向西調整收縮，因此圈內颱風系統的發展位置也會跟著逐漸偏西，等到91W未來形成颱風，並且往北離開之後，如果後續還有機會出現第3個以上的颱風，不排除颱風發生位置或是路徑走向就有可能更接近台灣一帶，因此後續的預報變化仍需要密切注意。

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