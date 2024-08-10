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快訊／日本外海規模6.8強震　北海道出現「異常震域」最大震度3

▲日本地震。（圖／日本氣象廳）

▲日本北部接近鄂霍次克海地區，在當地時間10日中午發生規模6.8地震。（圖／日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

日本北部接近鄂霍次克海地區，在當地時間10日中午發生規模6.8地震，北海道和東北地區能感受到輕微搖晃，最大震度為3，目前未發布海嘯警報。

根據日本氣象廳數據，鄂霍次克海南部10日中午12時29分發生規模6.8地震，震源深度為490公里左右，目前未發布海嘯警報。北海道函館市還有青森縣的八戶市、六津市、平內町、階上町和盛岡市能感受到震度3的搖晃。

另外在距離震央較遠的北海道和東北大部分地區，則能感受到震度2或1的搖晃。

氣象廳解釋，如果地震發生在深度較深的地方就有可能出現「異常震域」，這次地震在北海道和東北地區都能感受到搖晃，就屬於異常震域。

「異常震域」指的是震度分布有異平常，一般地震是震源中心向外以同心圓擴散，愈遠震度愈小；但「異常震域」相反，離震源愈遠震度反而愈強。

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