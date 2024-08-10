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霹靂舞史上「奧運首金」出爐！　日本選手湯淺亞實成第一人

▲▼日本選手湯淺亞實在本屆巴黎奧運新增霹靂舞項目女子決賽中，以3比0力克立陶宛選手奪金，成為首位奧運霹靂舞女王。（圖／路透）

▲日本選手湯淺亞實在本屆巴黎奧運新增霹靂舞項目女子決賽中，以3比0力克立陶宛選手奪金，成為首位奧運霹靂舞女王。（圖／路透）

文／中央社

日本選手湯淺亞實在本屆巴黎奧運新增霹靂舞項目女子決賽中，以3比0力克立陶宛選手奪金，成為首位奧運霹靂舞女王。

日本放送協會（NHK）報導，除了女子霹靂舞項目，日本9日還在自由式角力男子57公斤級及女子57公斤級分別奪金，單日進帳3金，總計本屆巴黎奧運金牌數已達16面，追平日本在2004年雅典奧運金牌數。

日本在本屆巴黎奧運至今所奪得的金牌數，以角力5面居冠、體操及柔道各3面、滑板及擊劍各2面，及霹靂舞1面。

日本在上屆主辦的東奧中，拿到史上最多的27面金牌，總獎牌數58面同創新高。本屆巴黎奧運至今總獎牌數累計37面。

▲▼日本選手湯淺亞實在本屆巴黎奧運新增霹靂舞項目女子決賽中，以3比0力克立陶宛選手奪金，成為首位奧運霹靂舞女王。（圖／路透）

▲日本選手湯淺亞實成為首位奧運霹靂舞女王。（圖／路透）

25歲的湯淺亞實在巴黎奧運女子霹靂舞項目決賽中，對上稱霸去年世界錦標賽、年僅17歲的立陶宛選手，最後以3比0奪下金牌。立陶宛選手及中國選手分獲銀牌及銅牌。

湯淺賽後表示，本來在決賽想展現的招式已在4強賽中使用，所以決定盡情享受決賽，「我一直都在思考如何展現自我風格而進行練習，雖然比賽時會緊張，但從好的角度來看是我沒有感受到壓力」。

談到在奧運新增項目奪金，湯淺說，照理說應該要高興到想哭，「但我還沒有真實感受，感覺還有點不踏實」。她說，一切都要感謝家人和日本隊的支持。

另外，在角力女子57公斤級賽事決賽中，22歲日本選手櫻井津久美（音譯）擊敗摩爾多瓦選手，首度出戰奧運就勇奪金牌，也是繼川井梨紗子在東京奧運奪冠後，連續兩屆奧運都有日本女選手在角力項目奪冠。

櫻井賽後表示，一直以來不斷練習就為了能在這裡奪冠，所以能拿到金牌真的很開心，「我只是想把過去的練習展現出來，這真是太棒了」。

 

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