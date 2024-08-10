對霸凌者說不！台灣作家挺林郁婷「放火燒《哈利波特》」嗆JK羅琳

▲中華隊「台灣拳后」林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）近日多次發文，影射「台灣拳后」林郁婷的性別，還跟風國際拳總質疑林郁婷的參賽資格，令國人氣憤不已，台灣作家李文成放火，把《哈利波特》書籍給燒掉，怒嗆「對霸凌者說不！」

「我是台灣作家李文成，我把JK羅琳的著作燒了！」李文成在臉書發文，雖然這樣的行為或許過於激進，但他認為每次台灣在國際舞台上受到壓迫，只能默默忍受，這樣的情況只會讓霸凌者更加肆無忌憚。

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李文成表示，作家的筆應該是保護弱勢和無聲的人的武器，JK羅琳曾經用她的創作鼓勵大家要有勇氣，給世界帶來一段精彩而溫暖的故事，然而，JK羅琳卻在性別議題上變成了霸凌者，並配合IBA的無根據陰謀論。

李文成強調，台灣是溫和、善良，且願意理性溝通的國際社群成員，「但絕不是忍氣吞聲、面對霸凌就卑躬屈膝的台灣人！接受烤盃的火焰吧！」

捲入性別風波的阿爾及利亞拳擊選手克莉芙（Imane Khelif）9日擊敗中國選手楊柳，奪得女子拳擊66公斤級金牌，我國拳擊女將林郁婷也打入57公斤級金牌賽。

根據英國《獨立報》報導，IOC主席巴赫（Thomas Bach）於9日的記者會中，再次力挺克莉芙和林郁婷的參賽權，「這不是包容性問題，這從來沒在這一切中發揮作用，這是一個正義問題，女性必須被允許參加女子競賽，而這兩個人都是女性。」

本文獲李文成授權提供轉載。

