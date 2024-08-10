超車川普！賀錦麗大逆轉　最新賭盤：勝選率逼近5成

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國最新賭盤顯示，民主黨參選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的勝率已超過共和黨候選人、前總統川普，成為博弈業者看好入主白宮的人選。更有預測網站指出，賀錦麗當選機率相當於57%

根據《富比世》報導，可使用加密貨幣下注的去中心化預測平台Polymarket預測，賀錦麗的勝選機率為49%，較川普（Donald Trump）的48%略勝一籌。

短短兩週前，川普的勝選機率高達64%，賀錦麗則是29%。Polymarket還預測，賀錦麗目前贏得總統大選普選票的勝率為71%，川普則是27%。

紐西蘭預測網站PredictIt針對賀錦麗開出的勝率更高，當選機率相當於57%。

另外根據益普索集團（Ipsos）最新民調顯示，賀錦麗以42%比37%的支持率領先川普，賀錦麗的領先幅度持續擴大。

美國全國公共廣播電台（NPR）、美國公共廣播電視公司（PBS）委託馬利斯特學院（Marist College）的民調結果顯示，賀錦麗的支持率達到51%，暫時領先48%的川普，雙方差距達3個百分點。

不過，《華盛頓郵報》指出，7個關鍵州中，川普在其中4個明確領先，雙方在賓州、威斯康辛州和密西根州呈現拉鋸戰。