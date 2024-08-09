Disney+又漲價！9月起「嚴格打擊寄生帳號」　台灣恐受影響

▲Disney+宣布將嚴格打擊寄生賬號，同時調漲美國地區用戶的訂閱價格。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

迪士尼宣布，自10月17日開始，該公司將調整美國地區Disney+、Hulu，以及ESPN+等串流媒體的訂閱價格，而迪士尼也將自9月開始認真打擊寄生帳號，但迪士尼是否會效仿Netflix使用付費共享的方式則未可知。

綜合外媒報導，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）7日在財報電話會議上證實，Disney+將自今年9月開始，嚴格打擊密碼共享問題，僅允許用戶與家人共享賬戶，並計劃以付費共享方案吸引更多訂閱用戶。報導稱，迪士尼這一舉措是對密碼共享問題日益關注的一部分，並將伴隨著訂閱價格的上調。

自今年2月起，迪士尼就已開始部署付費共享計畫，並在6月於少數幾個國家推出該服務。儘管迪士尼暫時還未公佈付費共享計畫進入台灣市場的具體時間表，但根據艾格的說法，9月將是迪士尼更廣泛推行付費共享服務的開始，因此外界認為，台灣恐將在9月開始受到衝擊。

▲迪士尼執行長艾格不擔心價格調漲會使公司流失客戶。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前為止，迪士尼還未公開其付費共享計畫的具體收費標準，但報導認為，迪士尼恐將效仿Netflix打擊寄生帳號的做法，向希望增加非家庭成員的用戶額外收取每月7.99美元（約新台幣259元）的費用。

此外，迪士尼將自10月17日開始，提高美國地區Disney+、Hulu，以及ESPN +的訂閱價格。據悉，Disney+含廣告的月費一口氣調漲了25%，從每月8美元調整為10美元（約新台幣323元），不含廣告的月費從每月14美元（約新台幣453元）調整為16美元（約新台幣517元），而無廣告年費則從之前的140美元（約新台幣4528元）上漲到160美元（約新台幣5174元）。

Hulu含廣告的月費從每月8美元調整為10美元，不含廣告的月費從每月18美元（約新台幣582元）調整為19美元（約新台幣614元），無廣告年費從80美元（約新台幣2590元）上漲到100美元（約新台幣3230元），而ESPN+的月費則從每月11美元（約新台幣355元）調整為12美元（約新台幣388元），無廣告年費從110美元（約新台幣3558元）上漲到120美元（約新台幣3880元）。

儘管價格上調可能會引發部分用戶的不滿，但艾格表示，他不擔心這會導致用戶大量流失，因為迪士尼將通過新增內容，如ABC新聞直播和精心策劃的播放列表，來增強平台的吸引力，進一步鞏固其在市場上的定價優勢。