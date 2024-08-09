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靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans「賣肉」補貼　色色照片曝光

▲▼不少奧運選手都下海OnlyFans賺錢。（組圖／翻攝自IG、X）

▲不少奧運選手都下海OnlyFans賺錢。（組圖／翻攝自IG、X）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運正如火如荼進行中，各國選手也正為獎牌努力征戰。不過，最近外媒揭露，即使不少選手在奧運中奪牌，但他們的獎金或平時的補貼卻根本不足以維持收支平衡，或是支付訓練費用，因此許多運動員不得不在訓練之餘轉戰OnlyFans，希望能靠著「賣肉」來賺取一些額外收入。

據《太陽報》報導，由於資金不足，有多名英國男子跳水隊的成員開始在OnlyFans上分享大膽且裸露的照片，吸引粉絲斗內，並藉此補貼日常開銷。有消息人士指出，雖然英國奧運代表隊不提倡選手靠OnlyFans賺錢，但由於選手面對嚴重資金問題，因此管理層並不打算介入相關行為。

▲▼不少奧運選手都下海OnlyFans賺錢。（圖／翻攝自X）

▲英國跳水隊的諾亞威廉斯（左）和傑克勞爾（右）在OnlyFans上月入數千英鎊。（圖／翻攝自X）

在這些「下海撈金」的選手裡，其中就包含了在里約奧運奪得金牌的傑克勞爾（Jack Laugher），以及跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）的夥伴、在東奧跳水男子雙人10公尺高台項目奪金的諾亞威廉斯（Noah Williams）。23歲的諾亞威廉斯在OnlyFans上傳了大膽的影片，而29歲的傑克勞爾則是全裸出鏡。據悉，他們通過這些副業每月可賺取數千英鎊。

傑克勞爾的父親告訴BBC，已經第4次參加奧運的傑克勞爾即使已奪得金牌，但他每年的資助也不過區區2.8萬英鎊（約新台幣115.6萬元），相等於一位職業足球員的部分周薪，或溫布頓網球公開賽首圈出局的球手的奬金。傑克勞爾的父親認為，反正傑克勞爾平時就會將訓練的半裸照放在IG免費與網友分享，那還不如轉化為收入，解決燃眉之急。

▲▼不少奧運選手都下海OnlyFans賺錢。（組圖／翻攝自IG）

▲加拿大撐桿跳女選手阿麗莎紐曼在巴黎奧運得牌後，OnlyFans粉絲大增。（組圖／翻攝自IG）

事實上，英國並不是唯一一個需要運動員靠OnlyFans來賺錢的國家。加拿大撐桿跳女選手阿麗莎紐曼（Alysha Newman）7日以4.85公尺的成績，成為奧運史上第一名在撐桿跳獲得銀牌的加拿大女運動員後，在場邊對著觀眾和鏡頭狂跳電臀舞，為她的OnlyFans吸引了大量粉絲。《每日電訊報》指出，這名30歲女選手經巴黎一役後，OnlyFans的收入有望直線飆升。

俄羅斯寡頭代表塞浦路斯參加跳高項目的女兒埃琳娜庫利琴科（Elena Kulichenko）最近也被希臘媒體爆料在OnlyFans上擁有帳號，讓這名女運動員被媒體稱為「醜聞」。然而，埃琳娜庫利琴科事後澄清，相關帳號是假的，所有的照片也是AI所生成，「我不想證明什麼，但我清楚事情的真相是什麼。」

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