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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在野卡NCC人事「考委衰捲颱風尾」　考試院恐「唱空城」衝擊3萬考生

▲▼考試院長黃榮村。（圖／考試院提供）

▲考試院長黃榮村。（圖／考試院提供）

記者杜冠霖／台北報導

第13屆考試委員任期於8月31日屆滿，但朝野為NCC人事案僵持不下，較無爭議的考試院人事案也意外「掃到颱風尾」一起卡關，然而，考試院過去從未發生考委無法銜接、導致考試院唱空城的狀況，此次新任考委無法如期上任已是板上釘釘，第一波受衝擊的就是明年1月的3項國考，初估超過3萬民眾應考權益受損，為不影響考生，考試院內部正在預擬可行應變方案，甚至研議如何在沒有考試委員狀況下執行國考業務。

總統賴清德五月底提名考試院正副院長周弘憲、許舒翔「綠藍配」及七位考試委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬．納威，政治光譜跨越藍綠白，隨後函送立院行使人事同意權，該案6月交全院委員會審查迄今仍未處理，然而原任考試院正副院長、委員任期僅到8月31日，人事案迫在眉睫。

立法院7月9日曾為此召集黨團協商，但當時朝野黨團為新舊《立院職權行使法》適用狀況爭執不下、無法達成共識，據立院人士透露，新舊規定最大差別在於審查強度，若是舊法約3天半就可處理完畢；新法則會拉長審查時間。且若沒有考試委員，《典試法》將無法運作，民進黨立委鍾佳濱受訪時直言，各項國家考試恐因此停擺，許多人正準備國家考試或專技人員考試，立法院難道因在野黨癱瘓憲政機關運作，影響這些人的工作權嗎？

鍾佳濱指出，藍白說不想審，也要來得及修法，要在沒有考委狀況下保持運作，但不覺得他們短時間內願意修法，考試延期會影響到人民工作權利跟備考的時間，以民生相關的醫療為例，若影響護理和醫事人員及藥師執業對社會衝擊很大，即便考試延期也沒有解決實際問題，考試院不能在制度還未完善前停擺。

以國考程序來看，約需在考前四個月啟動辦理程序，第十三屆考委卸任前最後一次院會通過年底地方特考及第一次離島特考的請辦，至於明年1至2月舉辦的「公務人員初等考試」、「第一次專技高考醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」及「第一次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試」，依照考試期程，應該在今年9月啟動請辦程序，3項考試在今年應考人合計超過3萬2千人，若未能按時舉辦，初估超過3萬民眾應考權益會受影響。

依據《典試法》規定，舉行國考需由考試院長請辦考試並組設典試委員會，核提典試委員長、典試委員，以及遴聘命題、閱卷、審查、口試、體測委員等各類典試人員。此外，增列需用名額也必須經由院會同意；每次考試辦理完成後，亦須向院會報告典試辦理經過，由院會核備。相關人士舉專技考試為例，考試院會報告完後才會發放證書，考生拿到後才能申請執業證書、找工作，「這些程序不能等。」

鍾佳濱表示，公務人員考試表面上看起來只影響公務人員人力增補，但專技人員、醫護人員若無法如期進行考試會導致醫院人力缺口，人員不能得到補充，醫病權益都受到影響，風險比較大，且典試委員長沒人負全責其實不合理，以藍白邏輯說考試可以繼續，但典試法要有人負責才有人辦理，否則出錯誰要扛？社會可以接受這種找不到人管理的狀況嗎？藍白杯葛就是全民承擔。

考試院過去從未發生考委無法銜接的狀況，然而，此次朝野黨團對臨時會始終難有共識，新任考委無法如期上任已是板上釘釘，為不影響預定國考行程，考試院內部正在預擬可行應變方案，並研議如何在沒有考試委員狀況下執行院務、國考業務。

考試院長黃榮村日前就說明，考試委員被提名人都會做好萬全準備，隨時因應立法院相關人事審查，若立法院未能在法定期限完成考委同意權的行使，也將優先請辦很多國家考試、未雨綢繆。試院人士受訪則指出，不論哪一黨執政，都不該因政治紛擾影響國考進行，一定要擬妥最完備措施、將傷害降到最低。

就考試院議程及國考時程安排來看，該人士認為，由於到今年底相關試務都已備妥，只要立法院新會期開議後速審相關人事案，雖仍會影響考試院業務運作，但不至嚴重衝擊明年初國考，即便考委難產，也可先由考選部長兼任典試委員長做因應，並籌備相關國考，待新委員產生後再追認，「但這種作法不會是常態。」
 

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