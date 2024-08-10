柯文哲政治獻金申報不實「帳務瑕疵」？　綠委曝疑點：當大家沒選過？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲，民眾黨10日稱「申報帳務瑕疵」，包括時樂、尼奧都有部分帳務處理出狀況，將全面清查，同時將儘速向監院補正資料。對此，綠委林俊憲質疑，多出的這3筆如果是填錯的話，「那你們當初怎麼會拿得出憑證？」林批評，民眾黨利用資訊落差轉移焦點，是當大家都沒選舉過是不是？

對於柯文哲政治獻金流向疑雲，時樂公司9日表示遭灌水500萬帳務，但實際上未承接該業務；之後名嘴康仁俊又再爆料，除了時樂公司，尼奧公司也清查自己的會計帳，發現柯文哲申報去年12月20日支付尼奧公司216萬4311元，以及今年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。

民眾黨則強調，本次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、 時間。發生此錯誤，他們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。

對於民眾黨稱之為「帳務處理瑕疵」，林俊憲質疑，他們要怎麼重新定義這筆憑空冒出來的支出，不重要，隨便他們，不要被他們轉移焦點了，「真正重點在於：多出的這3筆如果是填錯的話，那你們當初怎麼會拿得出憑證？」

林俊憲說明，根據監察院《政治獻金申報準則》第21條，所有申報支出都必須要有支出憑證，否則不予申報。依照會計科目不同，可能是發票、收據、車票、租賃契約等等，「但總之就是要有一張你確實付過這筆錢的證明，並且還要造冊編號，填在支出明細表，並將清冊保管5年。」

林俊憲直言，沒有對應的支出憑證，就不可能申報這筆支出，這才是重點。那麼問題來了，這3筆916萬多的「帳務處理瑕疵」，當初到底是用什麼當憑證來申報的？期望民眾黨最好能拿出當初申報這3筆、金額還剛好是916萬4311元的支出憑證給大家看看，不然就精彩了。