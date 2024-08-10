賴清德指「非核家園非綠意識形態」　賴士葆轟：自打嘴巴沒說服力

▲賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

針對總統賴清德在首次國家氣候變遷對策委員會提到，非核家園不是民進黨意識形態。國民黨立委賴士葆批，賴清德完全是自打嘴巴，完全沒有說服力，因為非核是民進黨的黨綱，除非民進黨修改黨章，否則口頭上否認，實際上仍是奉為神聖不可侵犯的綠色神主牌圭臬。

賴士葆說明，賴清德牽扯20幾年前，跨黨派立委通過的《環境基本法》，將非核家園入法，以此釐清非核家園並非民進黨意識形態。提醒賴清德，20多年來，世界大環境因極端氣候來臨產生巨大的變化，因應2050淨零碳排目標，減碳成全球主流價值，世界很多國家重新選擇具有不排碳優勢又較便宜的核能，紛紛從反核改為擁核，只有民進黨政府鐵板一塊，視核能如瘟疫一般。

賴士葆直言，國家氣候變遷對策委員會就是大拜拜，沒有真正切入核心問題。政府不想用核能，可以找出千百個理由反對，例如，必須經過社會對話、社會共識、妥善解決核安核廢料及法制面等諸多問題，光這些就足以構成非核的理由了。至於說要推動二次能源轉型，是藉此安撫多數對能源政策不滿的民意，看看昨天能源治理的兩項共識，再生能源與政府充分揭露資訊，這完全談不上或是任何觸及二次能源轉型。



