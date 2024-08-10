政治獻金申報不實！　黃揚明轟離譜：柯文哲黃珊珊應出面道歉

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者崔至雲／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲，民眾黨10日坦承申報帳務瑕疵，包括時樂、尼奧都有部分帳務處理出狀況，將全面清查，對於發生錯誤深感抱歉，同時將儘速向監院補正資料。對此，媒體人黃揚明以三點批評，並表示，信任得來不易，失去卻在一瞬間，這樣的支出數量都會查核錯誤，實在離譜，柯文哲、黃珊珊都應主動出面向社會道歉，不能發聲明了事。

對於柯文哲政治獻金流向疑雲，時樂公司9日表示遭灌水500萬帳務，但實際上未承接該業務；之後名嘴康仁俊又再爆料，除了時樂公司，尼奧公司也清查自己的會計帳，發現柯文哲申報去年12月20日支付尼奧公司216萬4311元，以及今年1月15日支付200萬元，尼奧公司完全沒有收到款項。

民眾黨則強調，本次總統大選柯文哲競選專戶收到近18萬筆的小額募款，在清查資料過程中，委請會計師核對，耗費相當多人力、 時間。發生此錯誤，他們深表歉意，為昭公信，團隊將會再次全面清查帳目憑證，再依相關規範，重新向監察院申請補正資料。

黃揚明表示，第一，如果是數萬筆小額捐款的部分出錯，還情有可原，但出錯的是「單筆上百萬元的支出」，而柯文哲競辦申報的支出費用中，單筆100萬元以上的支出僅76筆、單筆10萬元以上（含百萬元以上）僅330筆。這樣的支出數量都會查核錯誤，實在離譜。

黃揚明接著指第二、柯文哲競辦發生嚴重帳務問題，委請查核的會計師端木正應主動辭去民眾黨中央委員、不分區立委提名人等身份。第三、柯文哲、黃珊珊都應主動出面向社會道歉，不能發聲明了事。