幕後／朝野僵局「臨時會恐胎死腹中」　NCC、考試院人事案再等等

▲臨時會恐流局。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖、崔至雲、袁茵／台北報導

立法院會期結束後，原本預計8月召開臨時會，藍營希望處理選罷法相關提案、綠營則認為應專心處理將屆法定期限的人事案、白營則主張一併審查「吹哨者保護法」等案。民進黨團2日行文立法院長韓國瑜召開臨時會討論相關人事，但先是白委黃國昌稱不隨民進黨起舞；藍營則稱若只處理人事案「沒有臨時會必要」。據了解，朝野對議程安排難達成共識，一時半刻無法處理，就沒有繼續討論，若朝野持續僵持，臨時會胎死腹中機率大。

對於臨時會議程安排，5月16日朝野協商中，民眾黨立委黃珊珊提到，若延會到8月可能很多立委無法安排國會外交，所以人事同意權案可以用臨時會處理；國民黨團總召傅崐萁則說，建議延會到7月16日，至於人事同意權案可以臨時會處理。最終朝野同意「延會至716，八月召開臨時會處理人事同意權」。

休會期間，國民黨團首席副書記長林思銘日前受訪時強調，福國利民的民生法案還是優先，爭議較大的《選罷法》則不會處理；民進團黨幹事長吳思瑤說，希望人事同意權在法定期限盡量配合，希望單純化。民眾黨團則表示，會主張加開委員會，將重要的議法案，如「吹哨者保護法」、「棄保潛逃罪」等一併審查，才不致浪費公帑。

然而，7月底時，在野黨態度改變，民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨沒有正當性要求召開臨時會，民眾黨拒絕隨民進黨起舞。國民黨立委謝龍介也表示，沒有必要配合民進黨召開臨時會，南部水災嚴重，也沒看到執政黨為了協助災民召開臨時會，只是為了謀權、奪權，為了讓自己的人事案可以通過，他不支持。

對於臨時會安排，民進黨團幹事長吳思瑤說，綠營2日已正式函文韓國瑜，要求人事同意權要在時間內完成，不能因立院延宕而虛耗民生事項，再次呼籲該行使職權的立院就該行使，韓國瑜是大家長，身負重任，如何安排，民進黨團非常關切。

有綠營人士私下坦言，為了因應隨時可能展開的臨時會，民進黨團成員幾乎排開其他所有行程、枕戈待旦，但這件事情綠營站在被動角色，能做的就是行文院長韓國瑜協商、等藍白願意開會，而相關人事案延宕對社會衝擊很大，這件事需要不斷跟社會溝通，強化正當性。

民眾黨團部分則說明，上會期曾經提案延會，讓重要人事可以有充足且足夠的時間審查，但當時民進黨團悍然拒絕，近期才突然喊開臨時會，想趕鴨子上架，壓縮立法院人事審查時間、把立法院變成立法局、自我閹割，甚至意圖把臨時會開不成的可能性，推給在野黨。

民眾黨團也重申先前進行的共識會議結論，就是「不贊成召開臨時會」，並批評民進黨對於國家大政、時程安排，應該更有遠見、有序有效率，否則只懂炒短線卻不做長期佈局，如何穩健治國、讓人民安心？

而民眾黨團總召黃國昌昨表示，民進黨團召開臨時會若要審查考試院、國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，他強調審查的前提，是行政院先撤回主委被提名人翁柏宗並重提。

國民黨團日前就強調，國民黨不會主動提要加開臨時會，至於民進黨要加開，也一定要說明原因，不可能只為了人事案而加開，還有很多民生法案值得討論，包括學生輔導法、消防法等都是重要議題。

此外，由於8月中下旬，國民黨立委有2團要赴美參加全美台灣同鄉會與民主黨觀選團，因此就算要加開臨時會，藍營人數上可能也不夠。國民黨團書記長洪孟楷指出，之前就有提醒藍委8月中下旬排開行程，做好準備，國民黨雖然不會主動召開臨時會，但會隨時做好準備因應；若真有臨時會，會適時滾動安排。

至於NCC委員及考試院委員因此都卡住，洪孟楷指出，考試委員的提名名單在5月31日就已出爐，但在7月16日立法院正式會期結束前，民進黨團只要求韓國瑜召開一次協商，一直到8月2日才又發函請韓國瑜召集協商，這兩個多月期間，執政黨都不急考試委員的審查，在野黨如何協助與配合？

洪孟楷也說，現在不管是7月9日才確定的NCC人事，或是考試委員人事審查，其實就是執政黨想利用臨時會來補破網，在野黨團不可能主動去幫執政黨、行政部門針對人事案召集臨時會，來幫忙背書，而民進黨應該要說明清楚，召開臨時會的真正原因。