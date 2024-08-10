柯文哲陷政治獻金疑雲　議員爆查核會計師曾說「獨董酬金回捐黨」

▲台北市議員簡舒培質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金流向疑雲，尼奧、時樂疑似都有款項未收到，但卻記錄在監察院的政治獻金平台上，引發各界質疑。對此，台北市議員簡舒培爆料，負責柯文哲政治獻金簽證查核的會計師，就是民眾黨前不分區立委候選人、富邦證券前獨立董事端木正，曾在台大管理碩士在職專班面試時稱「獨董酬金要回捐民眾黨」，根本黨庫通國庫。

「接連被兩家公司否認有這筆帳，小草們的916萬去哪了？」簡舒培說，柯文哲找自家中央委員、自己推薦的富邦獨董查核簽證，真的很敢。時樂、尼奧兩間公司的說法，與柯文哲申報政治獻金不符，號稱「ㄒ一ㄣ政治」的民眾黨卻只回覆「釐清中」，而負責這份政治獻金簽證查核的會計師，就是前民眾黨不分區立委候選人端木正。

「端木正何許人也？」簡舒培說，端木正曾自爆當富邦獨董酬金要回捐民眾黨，金庫通黨庫。端曾任柯市府時期的廉政透明委員會委員，也是2020年民眾黨不分區立委名單第22名的「民眾黨備候位立委」，柯文哲還推薦他去富邦證券當獨立董事，現在更是民眾黨的中央委員。

簡舒培說，端木正最為人所知的也是這一段，因為他居然在台大EMBA口試時，大喇喇地告訴面試官，擔任富邦獨董的酬金要回捐給民眾黨，跟柯文哲自爆「對啦圖利」、陳佩琪自揭「用別人（兒子）的名字開公司」有87%像。

簡舒培說，好笑的是，當她在議會質詢中踢爆此事後，端木正不但跑去告台大教授洩露個資，結果直接被檢方打臉不起訴；後來端木正還見笑轉生氣跑來告我妨害名譽，結果檢方同樣不起訴，等於獲得了兩次法律認證。

簡舒培表示，如今柯文哲政治獻金的金流遭到質疑，甚至有報假帳的可能，號稱公開透明的柯文哲，也應該比照MG149把所有收據都貼出來供社會檢驗吧，「笑柯做不到」。

▲民眾黨中央委員端木正。（圖／民眾黨提供）