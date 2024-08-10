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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電認未來3年夜間供電吃緊　國民黨籲召開「國家能源政策國是會議」

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

針對總統賴清德日前表示「非核家園不是民進黨意識形態」，台電董事長曾文生也承認未來3年夜間供電有點緊，國民黨文傳會主委李彥秀今日表示，賴清德與台電的「誠實豆沙包」正是在野黨過去8年疾呼的建言，她呼籲賴政府擴大「國家氣候變遷對策委員會」，甚至召開「國家能源政策國是會議」，擬定台灣可長可久均衡永續的能源政策。

李彥秀提到，過去蔡英文政府兩大能源政策謊言，第一是「非核家園」，第二是「台灣不缺電」，卸任不到三個月就立刻破功，賴清德公開表示「非核家園不是民進黨意識形態」，台電董事長曾文生也承認，能源供需面臨用電成長率倍增等六大挑戰，未來三年3年夜間供電有點緊。

李彥秀表示，能源配比本來就應該多元發展，才能截長補短，提供穩定的基載電力需求，並且同步發展綠能，朝淨零碳排努力，另一方面，台灣面臨國防安全的考量，更應該確保單一能源短缺時，仍能保持穩定的供電。

李彥秀指出，過去八年，民進黨堅持非核家園，將容易因封鎖而「斷氣」的燃氣占比拉高到五成，整體火力發電占比更高達七成，不但讓多元能源配比的拼圖少了一塊，更讓台灣的整體國防戰略安全蒙上一層陰影。

對於賴清德以及台電的言論，李彥秀認為是「誠實豆沙包」，不正是在野黨過去八年不斷疾呼的建言嗎？他們樂見民進黨拋棄過時的神主牌，以及非理性的反核意識形態，也呼籲應該擴大「國家氣候變遷對策委員會」，甚至召開「國家能源政策國是會議」，擬定臺灣可長可久均衡永續的能源政策。
 

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關鍵字：

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