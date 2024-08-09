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給幼童吃！點鹹酥雞外送「備註超過200字」提6要求　兩派吵翻

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、薯條。（圖／記者洪巧藍攝）

▲媽媽點鹹酥雞，備註寫得落落長。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台越來越發達，外送員送餐或店家出餐時，也常會碰到各種特殊事件，有店員分享一張外送訂單的清單，備註欄竟然寫了超過200字，餐點要給小孩吃，所以不要加任何調味料，炸好直接裝袋子，也不能碰到灑胡椒的調味盤，不然小孩不會吃，還規定紙袋要折2-3次，灰塵才不會飛進去，讓他超傻眼。

有網友在臉書「爆怨公社」發文，分享做餐飲業遇到的奧客，客人點了薯球、雞塊、脆薯，在每個品項都註明「幼童吃」，並且一再強調，不要添加任何調味粉和調味醬，也不要沾到胡椒粉，因為小孩不吃辣。此外，還要求紙袋封口往下折2-3折，灰塵才不會飛進去，另外，不需要附竹叉，塑膠袋也不用綁。

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原PO看到備註傻眼，「現在想跟你說，我這裡不是杜拜！」「是誰家的小孩住在無塵室？這只是間路邊攤炸物，不是高級的五星級餐廳」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲原PO貼出訂單內容。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光，網友直呼扯，「幼童吃什麼雞塊薯條，還不去喝配方奶」、「點個餐好像寫了大悲咒」、「不會在家自己炸」、「這麼擔心小孩飲食，自己煮吧」、「幼童吃這麼多炸物還擔心調味料」、「這種的給他一次大辣，以後就不會再來往了！」「不調味可以理解，折幾折那個就太Over了」、「都已經吃油炸食物了，還在意這麼多？」

不過，也有網友指出，其實重點就是不要調味，「其實我覺得還好 ，只是她太多字了，簡單敘述就好，不要任何調味粉、餐具，請折好紙袋封口，塑膠袋免綁」、「我覺得還好啊，只是重複文字而已，看起來很長一串文字。要求也沒過分，這要是現場買也是幾秒的言語，說的很細節而已」、「能夠理解，有些高敏小孩真的會不吃而且因此哭鬧，父母也許一整天或好幾天下來已經因為孩子筋疲力盡，只想要好好吃一點精神糧食，無力自煮，不過辛苦工作人員了」。

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