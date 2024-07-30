外送員被求幫1事「可現賺300塊」　一票看了笑慘：太恐怖了

▲客戶備註請求打蟑螂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友在「外送員的奇聞怪事」貼出一張截圖，只見截圖畫面是某快遞平台，客戶選擇的是機車、40x40x40公分的專用保溫袋，但並不是要買什麼東西，因為備註寫下「幫忙打蟑螂，給300塊現金～」訂單令一票網友直笑，「感覺很好賺又很難賺！」「我是挺想的，但小強實在太恐怖了，偶放棄」，引發話題。

原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出截圖，可以看到客戶已經填好地址，選擇跑腿車種是機車，使用40x40x40公分的專用保溫袋，但似乎不是要買什麼東西，因為下方備註寫下簡短12字，「幫忙打蟑螂，給300塊現金～」

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▲客戶開出300塊請人幫打小強。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

貼文一出引發熱論，「記得先收再打」、「昨天看別的社團，趕一隻壁虎出門給200」、「我是挺想的，但小強實在太恐怖了。偶放棄 ovo」、「到了結果找不到強哥怎麼辦」、「買一罐廚房泡沫清潔劑去噴」、「現在外送員真的要發展成18般武藝就是了」、「怕小強的我直接帶吸塵器去抓」、「很想賺但我比你更怕。」

還有人表示，「可能她老公的外號叫做蟑螂」、「300元打幾隻？」「沒說幾隻？結果是滿屋？」「蟑螂會不會是人名？」「有幾隻才是重點」、「一隻300嗎？要問清楚欸！」「300？我可以表演空手抓蟑螂給你看。」