花蓮伯到北車面交！警「百萬假鈔」逮車手：出來還是一條好漢

記者黃宥寧／台北報導

猖狂詐團！花蓮1名76歲劉姓老伯落入投資陷阱，陸續匯款170萬餘元，但銀行向他表示「是詐騙」且拒幫他匯出款項，不料，劉伯不聽勸，凱米颱風來襲前，搭火車至台北車站欲領95萬現金面交，行員再度察覺有異，報警處理。警方到場不斷苦勸，順利以假鈔誘捕22歲邱姓車手，並曉以大義告訴他「好好配合，出來還是一條好漢」警詢後依法移送台北地檢署偵辦。

▲家住花蓮的劉姓老伯誤信詐團投資詐騙，搭火車到台北車站準備面交。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，家住花蓮的劉伯加入LINE群組想進行投資，陸續匯款170萬元進行投資，但詐團稱有獲利須繳納規費方可提領獲利金額，劉伯本月9日將該筆款項分多次匯入指定賬戶，但帳戶是詐騙成員剛開立的帳戶，幸好銀行行員即時發現異常，向他警示「該帳戶存在高風險，一旦款項入帳後很快就會被提取」因此拒替他匯出。

不死心的劉伯決定聽詐團成員的話，搭火車到台北車站提款面交，銀行行員察覺有異，立刻通報警方。警方迅速趕到現場並勸導劉伯，但他仍堅持要取現金，員警見狀出言指責「你寧願相信詐騙，也不相信警察」隨後替他設圈套誘出真相。

▲邱姓車手配合警方。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警讓劉伯把100萬元假鈔交給該詐團派來的邱姓車手，在台北車站前，警方成功逮捕邱男，並當場教育他「好好配合，出來還是一條好漢」邱男眼見逃不掉，只好乖乖配合。

邱男聲稱自己只是應徵外送平台的外送，不知道是在從事不法，但警方不採信，警詢後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。

中正第一分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，勿輕信網路借貸、投資訊息，投資理財應循正常管道操作，避免錢財遭詐，如有可以訊息均可撥打165反詐騙專線諮詢、查證，共同防堵詐騙。