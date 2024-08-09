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台鐵地下化平鎮段施工封閉2車道　工期679天惹民怨

▲桃園鐵路地下化工程預計8月下旬施工，其中平鎮環南地下道將封閉2車道分三階段施工。（圖／市議員黃敬平提供）

▲桃園鐵路地下化工程預計8月下旬施工，其中平鎮環南地下道將封閉2車道分三階段施工。（圖／市議員黃敬平提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園台鐵地下化工程平鎮區環南路地下道，將於8月下旬封閉2條車道施工，地方憂心恐造成南桃園交通大打結，引發民眾反彈，桃園市議員黃敬平今（9）日上午邀集交通部鐵道局北部工程分局、桃園市交通局等單位說明相關交維計畫，並建請鐵道局應在老街溪畔搭建臨時鋼構便橋，以分散環南路地下道半封閉後車流；台鐵局承諾振興西路與環南路地下道不同時封閉，且將縮短工期為一年，交維前會做施工看板周知民眾相關資訊。

▲針對桃園鐵路地下化工程8月下旬施工，市議員黃敬平天上午邀集鐵道局北部工程分局與交通局等人員到場會勘。（圖／市議員黃敬平提供）

▲針對桃園鐵路地下化工程8月下旬施工，市議員黃敬平今天上午邀集鐵道局北部工程分局與交通局等人員到場會勘。（圖／市議員黃敬平提供）

市議員黃敬平指出，針對台鐵地下化工程，其中環南路地下道為南桃園重要交通樞紐，肩負聯絡中壢、平鎮、龍潭、楊梅重大功能，也是通往新屋交流道與台66號快速道路及連接省道台3線與台1線的關鍵路段，但交通部鐵道局北部工程分局為興建鐵路地下化平鎮段工程，將於8月24日起將分3階段，封閉部份車道長達679天，對周遭交通影響甚鉅，主要的環南路地下道、振興西路地下道為市民上下班通勤主要幹道，地方極度擔憂恐造成南桃園地區交通大打結，且日前鐵北局召開地方說明會時，引發民眾反彈，因此今天上午邀集交通部鐵道局北部工程分局第二工務段段長楊朝景、桃園市交通局、平鎮警分局長、桃園市警局交通大隊與多名里長到現場會勘研商。

黃敬平認為應改善環南地下道交維計畫，包括增加施工預告改道行駛告示與義交協勤交管人力部署，環南路地下道東、西向現有4條汽車道及2條機車道，若貿然封閉，缺乏適當配套，近2年漫長交通黑暗期勢必引爆民怨。

▲針對桃園鐵路地下化工程8月下旬施工，市議員黃敬平認為應改善環南地下道交維計畫。（圖／市議員黃敬平提供）

▲針對桃園鐵路地下化工程8月下旬施工，市議員黃敬平認為應改善環南地下道交維計畫。（圖／市議員黃敬平提供）

黃敬平表示，鐵北局目前交維計畫預計將車流疏導至振興西路，但振興西路僅有2條車道且路幅狹小，緊鄰平鎮國中，目前上下學尖峰就已如水洩不通，遑論從環南路地下道分流過來的車流，且鐵北局已著手申請同時封閉振興西路地下道，質疑現行交維版本，不僅「拆東牆、補西牆」充斥矛盾，若同時封閉要平鎮人坐直昇機嗎？還是從老街溪划船？遇上下班尖峰時段，半個平鎮市區形同癱瘓，恐成無法聯外孤島。

鐵道局北部工程分局第二工務段段長楊朝景解釋，臨時鋼構便橋耗時逾2年，在老街溪上搭橋須經水務局、環保局等環評通過，鋼箱涵、橋基等鋼構施工空間恐與鐵路地下化工程產生衝突，施工難度高且造價逾2億元恐緩不濟急，傾向縮短施工時程為375天左右。另外，振興西路地下道封閉交維案已被交通局駁回，未來環南路地下道不會同時封閉。8月24日封閉環南地下道部份車道前，鐵北局會再增設雙向施工看板，配合沿線里長公告周知，義交的交管人力部署調整及增加，也會再與平鎮警分局交通組和義交中隊協調。

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