諷刺！半年交通取締165件　桃園交警遭「違規左轉車」搶快撞斃

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市警察局交通大隊楊梅分隊一名吳姓員警(39歲)今(8日)上午6時許騎機車出門準備上班，未料途中竟遭違規左轉的小客車撞死，家屬得知後悲痛萬分，急忙從台北北上處理後事。據了解，吳員從警8年，表現十分優異，光是今年1至7月就處理了各類車禍230件、取締各類違規165件，怎料最後竟然會命喪交通違規中。

▲吳員上班途中遭違規左轉的小客車撞上，不幸死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

警方調查，吳員今晨騎機車從桃園區住處出門，準備前往楊梅分隊上班，未料行經中壢高鐵南路三段、聖德路一段路口時，遭違規左轉搶快的小客車撞上，吳員當場噴飛倒地重傷、失去呼吸心跳，經緊急送往聯新國際醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。

初步了解，雙方均無酒精反應，研判肇因應是陳姓駕駛(61歲)搶快、未依路口號誌違規左轉才會肇禍，但詳細肇責歸屬仍需進一釐清。警方在事發後已緊急聯繫，吳員家屬也從台中急忙北上處理後事。

吳員從警8年，平時工作相當認真，光是今年1到7月就處理了大小各類車禍多達230件、取締各類違規165件，近3年來共記功3次、嘉獎202次，表現十分優異，未料竟會在父親節上班途中遭違規左轉車撞上殞命。楊梅分局表示，後續將會全力協助家屬處理喪葬事宜，同時也會盡力爭取最優撫卹。