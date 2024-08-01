曝柯文哲後悔藍白合破局　他揭對話：黨內有股聲音怪罪「這3人」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨近日風波不斷，先是前新竹市長高虹安涉「詐領助理費」，被判重刑，後宣布自行退黨；而黨主席柯文哲談到京華城脫口，「對啦圖利，哪個地方不合法」，遭到藍綠砲轟。對此，國民黨桃園市議員黃敬平昨（31日）表示，用八字形容柯文哲，就是「意興闌珊、心神不寧」。他指出，在朋友探訪時柯表示「早知道，如果達成藍白合6點共識，現在吵的就是哪個部長是誰」，而黨內更有聲音，是陳佩琪、黃珊珊、陳智菡造成這樣的局面。

黃敬平於昨東森政論節目《關鍵時刻》時表示，柯文哲目前的狀況，用八個字形容就是「意興闌珊、心神不寧」。

黃敬平指出，但為何這樣講？因為聽說柯文哲有朋友去拜訪他，原本是要討論民眾黨近況，結果柯文哲第一句話竟說，「早知道，如果去年11月在馬英九基金會，達成藍白合6點共識，沒有發生後面的爭議，簽了就往前走，現在吵的就是行政院長是誰？內政部長是誰？哪個部長是誰？」

黃敬平直言，柯文哲與陳佩琪有共通習性，總是那一頁翻不過去，柯還困在「君悅酒店」、「簡訊被唸出來」那幕。而且現在民眾黨有一股聲音認為，都是黨內那三位女生沒想清楚害的，也就是陳佩琪、黃珊珊、陳智菡。

最後，黃敬平說，去拜訪柯文哲的人士總結，民眾黨除了黃國昌、準備參選嘉義縣市長的張啓楷，兩個人稍微有點聲量，其他人幾乎都靜悄悄，幾乎不想去談、去碰黨內的爭議，有點懶洋洋的狀況，連柯自己也是這樣。

▼國民黨桃園市議員黃敬平。（圖／記者沈繼昌攝）