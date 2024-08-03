柯文哲後悔藍白合破局？　陳佩琪回擊：沒藍白合柯會是棄保得利者

▲民眾黨主席柯文哲（左）與配偶陳佩琪（右）（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

桃園市議員黃敬平日前透露，柯文哲私下語帶玄機地「後悔」去年底沒有成功達成藍白合，且白營內部還有聲音認為戰犯就是黃珊珊、陳智菡，以及陳佩琪。對此，柯文哲夫人陳佩琪昨（3日）表示，後悔可能有一絲絲，不過，是後悔要是「沒有這段藍白合」的話，柯文哲的民調會始終維持在第二，最後的投票意向會是藍的投白，他最終會是棄保效應的得利者。

黃敬平日前在東森節目《關鍵時刻》中透露，有朋友去拜訪柯文哲，結果柯文哲語帶玄機地說，「早知道，如果去年11月在馬英九基金會，達成藍白合6點共識，沒有發生後面的爭議，簽了就往前走，現在吵的就是行政院長是誰？內政部長是誰？哪個部長是誰？」

黃敬平直言，柯文哲和陳佩琪的通性，就是總是「翻不過去那一頁」，柯文哲還困在「君悅酒店」，此外，黃敬平還指出，白營黨內有一股聲音認為，藍白合破局的戰犯，就是黃珊珊、陳智菡，以及陳佩琪。

對此，陳佩琪2日晚上在臉書寫下千字文回應。陳佩琪表示，學者專家都認為，要是去年底藍白合成真的話，會有兩種結果，其中一個就是「選上了」，中央有很多職位可以給人，但均由總統主導，副總統不同黨，只有乞求人家施捨的份，底下的人拿人職位腿軟，結果是國民黨越來越壯大，民眾黨是黨滅一半。

陳珮琪進一步說明，第二個結果，就是沒選上，國民黨尚有許多民代和地方勢力可以維持，民眾黨則幾近滅黨。這兩個推論，根據陳珮琪的說法，柯文哲也很贊同。

陳佩琪直指，當然有人會問，有沒有第三種可能，就是「柯侯配」，但她感慨，每每講到這個，就會引來周遭一陣訕笑和吐槽聲，因為沒人認為有這種可能，所以後來在某次的演講中，柯文哲講述到解方，柯文哲說自己學到了，只要政黨正式提名候選人之後，大家就別談了。

至於，近日新聞在說柯文哲後悔了，陳珮琪則認為，「後悔」這兩字太強烈了，據她私下的觀察，遺憾是絕對有的，「後悔」可能有一絲絲。

陳佩琪說，後悔的原因在於，柯文哲說自己有一段時間民調已經爬升到第二名，偶爾還有到第一名的時候 ，那時不該去談藍白合，甚至連這個念頭都不該有， 談了，不管結果如何，柯粉和小草們一定傷心難過 ，結果就是掉頭離去。

陳佩琪表示，柯文哲常問「柯粉和小草有多少人願意支持國民黨重返執政？」雖然後來藍白合破局，然而，支持者心裡覺得被背叛憤而離去，就算後來有部分回流回來，但也回不去往日的榮景了。

陳佩琪進一步透露，柯文哲還說，選戰中，民調掉的一方就是被棄保的對象，要是沒有這段藍白合的話，自己的民調會始終維持在第二，最後的投票意向會是藍的會投白，但若合的話，白的支持者投不下藍，柯文哲說，自己最終會是棄保效應的得利者，是會成功的，這就是柯文哲遺憾和一絲絲後悔的部分。

然而陳佩琪也說，很慶幸先生沒有因為追求個人的權位而出賣了民眾黨，這也就是我們今日仍能與大家同在的原因，也就是他的這種堅持，才能有今天（3日）的黨慶，最後要跟民眾黨和老公說，「生日快樂」。

隨後陳佩琪又在她臉書留言版上加了附註，強調寫這些是她最近搜尋柯文哲的新聞後，得到的靈感，她知道有些人，對他們不斷冷嘲熱諷，她要先請這些人翻頁跨出去，不要老指責人家無法翻頁，請自己好好檢討一下。

陳珮琪怒嗆，不敢公開辯論後，做公平民調，號稱自己是泱泱大黨卻要小黨讓趴，把選舉搞得像上統計課一樣，買賣不成後，藍議員跑去法院告他貪凟，然後天天在節目上吹牛說就是他去告，柯文哲才變成貪汙犯。

最後，陳佩琪還說，接著國民黨議員在議會上成立3個調查小組來搞柯文哲，網路上只見藍營能罵人，說假老二、第三夫人無法翻頁，現在又再加碼說民眾黨有3個女人是戰犯，「請問你們這些人到底要low到什麼程度，要low 到何時才會停止！」