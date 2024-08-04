柯文哲御駕親征高雄？　他拿韓國瑜對比：等於自斷2028總統路

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

日前柯文哲被建議，參選台中市長，避免民眾黨泡沫化。柯則回應，戰略考量，應該是選台南跟高雄，而民眾黨3日黨慶舉辦在高雄，引起外界議論。對此，國民黨桃園市議員黃敬平今（4日）表示，如果柯文哲決定參選，就是自斷2028總統大選的路，綠營不會買單，藍白選民更會打上大問號。他強調，柯文哲跟韓國瑜不一樣，兩個人出發點、過程、狀況完全不同，想藉此登上顛峰的目的不存在，只是炒作的假議題。

黃敬平於節目《周末大爆掛》表示，如果柯文哲2026決定去選台南或高雄，等於自斷自己2028總統大選的路。而且就算選上，難道要把高雄當跳板？告訴大家自己只是來過水兩年？這個決定不要說是綠營不會買單，藍白選民恐怕都會打一個很大的問號。

黃敬平認為，柯文哲登上顛峰的目的不存在，他不像韓國瑜當年參選高雄市長，沒有考慮到總統大位，被拱上去。如果柯文哲想嘗試攻下高雄台南，來讓自己2028可以再創巔峰的話，最終只會半路就被攔截、滾下來，根本上不了巔峰。

黃敬平說，柯文哲總是覺得自己很多退路，而韓國瑜當時是沒得選，只能往前衝，而且柯文哲沒辦法跟韓國瑜一樣，放下所有去拚看看，兩個人的出發點、過程、狀況完全不同，柯的心神都還停留在去年，怎麼會想到明年甚至後年呢？

最後，黃敬平總結，如果柯文哲決定御駕親征，當然可以讓民眾黨在2026縣市長選舉充滿話題，可是用大局來看，柯自己全部的事情都將被卡住。不論黨內政治狀況、個人規劃，柯文哲都還有很多問題考驗著他，現在這些議題只是炒作的假議題。

▼立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）