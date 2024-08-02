獼猴流竄平鎮、龍潭街頭　民眾三度通報...社區停車場終被逮

▲桃園市議員黃敬平1日在臉書PO文，平鎮區南豐路上發現台灣獼猴蹤影。（圖／翻攝自黃敬平臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

一隻台灣獼猴最近頻頻出現在桃園市平鎮、龍潭區街頭！桃園市議員黃敬平昨（1）日在臉書PO文，平鎮區南豐路有民眾7月29日時發現台灣獼猴蹤跡，向市府農業局查證得知，牠不僅當天下午又出現在龍潭區烏樹林工業區，翌日再度又在龍潭區某社區。市府農業局表示，接獲民眾通報後，已於7月30日下午派員至龍潭某社區地下停車場順利捕捉，經動保處獸醫檢查後確認獼猴健康狀況良好，再轉送至安置地點收容安置。

▲桃園市農業局接獲通報在龍潭區某社區地下停車場查看台灣獼猴蹤影。（圖／農業局提供）

市議員黃敬平昨天在臉書PO文，有民眾反映在平鎮區南豐路上發現台灣獼猴蹤跡，經向市府農業局查證瞭解，農業局已從7月29上午接獲通報，有台灣獼猴出沒在平鎮區湧光里南豐路上，當天下午又接獲通報在龍潭區烏樹林工業區出現，隔天7月30日三度接獲通報出現在龍潭區某社區，但農業局順利完成捕捉，並依野保法救傷程序完成安置。

▲桃園市農業局接順利捕獲台灣獼猴。（圖／農業局提供）

農業局強調，台灣獼猴被捕捉後，經過動保處獸醫檢查，其身體狀況相當良好亦很活潑，但對於農業局人員卻出現不親人狀態，初步研判是隻雌性獼猴且年齡偏大，應未曾有過人為飼養，因身體沒有人為飼養痕跡，隨即送往收容地點安置，並依野生動物救傷程序辦理完成。

▲桃園市農業局捕獲台灣獼猴後，將送至收容地點安置。（圖／農業局提供）