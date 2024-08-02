力拼零事故　鐵道局辦研討會聚焦臨軌工程安全

▲鐵道局辦研討會聚焦臨軌工程安全。（圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局今(2)日舉辦「臨軌工程施工安全管理研討會」，就臨軌工程安全管理跨域對話，期能共同強化臨軌施工安全，鐵道局副局長陳文德表示，對臨軌施工安全，要有「沒有安全，所有努力都將化為烏有」的決心。

鐵道局今舉辦「臨軌工程施工安全管理研討會」，在「鐵道工程倫理及企業誠信」框架下，由鐵道局說明「臨軌工程施工安全風險辨識與管理」，聚焦臨軌工程安全管理，並請私部門的代表世曦公司分享工安基於企業誠信之重要性與實踐歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後以「公私部門如何協調合作，以推動企業誠信、法律遵循，落實臨軌施工安全？」為題，由世曦公司、中興公司分享對於臨軌施工安全經驗，最後由法務部廉政署以先期預防及風險管理的廉政觀點，帶來不同於工程思維的做法。

▲鐵道局副局長陳文德。（圖／鐵道局提供）

鐵道局副局長陳文德今在研討會致詞時表示，鐵道局以作為「優質軌道運輸的共同創造者」為使命，對於臨軌施工安全，更是有「沒有安全，我們所有的努力都將化為烏有」的決心，相關工程安全管理策略、法規架構及作為，則是以企業誠信與法律遵循為基礎，透過「公私協力」的方式相互配合來達成。

鐵道局表示，盼透過各領域的對話交流，期能以誠信法遵為經、工安實踐為緯，共同繪製「零災害、零事故」之鐵道工程。