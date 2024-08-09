妮妃雅化身媽祖！　巴黎文化奧運嗨喊「中華台北就是台灣」

▲變裝皇后妮妃雅與瘋家8日晚間降臨巴黎文化奧運台灣館，許多原本不太認識台灣的法國觀眾都湧進台灣館。（圖／翻攝自文化部網站）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

變裝皇后妮妃雅8日登上巴黎文化奧運台灣館，全場轟動。不少法國粉絲表示，是因妮妃雅才更認識台灣；台灣粉絲則是因演出而感動思鄉。觀眾表示，妮妃雅正向世界傳達台灣開放包容的精神。

變裝皇后妮妃雅與瘋家8日晚間降臨巴黎文化奧運台灣館，引發追星效應，許多原本不太認識台灣的法國觀眾都湧進台灣館，顯示魯保羅變裝皇后秀台灣冠軍在法國已知名度大開。

法國觀眾傑鴻（Jérôme）和安特旺（Antoine）就是妮妃雅的死忠粉絲，他們告訴中央社，今天和一群朋友專程來看瘋家演出，「我們來看來自台灣的變裝皇后妮妃雅，我們因為美國魯保羅節目而認識，她在那可是大明星」。

▲妮妃雅和台下觀眾互動，「我就說清楚，我知道這是叫『中華台北』，但在我的世界，它就叫『台灣』」。（圖／翻攝自文化部網站）

傑鴻懾服於妮妃雅的才華。因妮妃雅才開始關注台灣的安特旺則說「她鼓舞人心，是『香蕉皇后』呢」。他倆細數妮妃雅吸引人之處，「妝髮、舞蹈、風格、時尚，全都到位」。

提到對台灣社會的想像，安特旺認為，台灣一定很開放，「才能讓妮妃雅發光」。「她能向全世界分享開放、包容、卓越等訊息真的很棒」。

傑鴻也補充台灣是亞洲第一個通過婚姻平權的國家。「但我也是透過魯保羅和妮妃雅所說，才知道台灣有蓬勃的變裝社群」。

在妮妃雅與瘋家壓軸表演前，巴黎文化奧運台灣館當晚節目一如既往的精彩，包括DJ林貓王、TAI身體劇場、小事製作，演出都獲得現場觀眾讚嘆與如雷掌聲。

▲裝扮成媽祖與蝴蝶皇后的妮妃雅氣勢滿分。（圖／翻攝自文化部網站）

妮妃雅為文化奧運打造全新節目「寶島富麗秀」（Formosa Follies）最後登場。演出以冒險故事的敘事方式串連，呈現台灣山海自然地貌，以及夜市、廟宇等人文風光，將島國最具特色的一面帶到國際觀眾面前。

演出歌曲膾炙人口，如「高山青」、「保庇」、「一級棒」、「跳進來」等，搭配精彩舞蹈與華麗服飾。裝扮成媽祖與蝴蝶皇后的妮妃雅氣勢滿分，卻也會走到台下與觀眾近距離接觸，引起現場尖叫搶拍照。

妮妃雅用英文和台下觀眾互動，粉絲也熱情回應。她大聲說道：「我就說清楚，我知道這是叫『中華台北』，但在我的世界，它就叫『台灣』」。

語畢台下一陣高呼，並可見台灣旗與中華民國國旗揮舞。她說：「能在國外代表台灣，對我來說意義重大」。

▲最後螢幕轉為彩虹旗與台灣地圖。（圖／翻攝自文化部網站）



最後螢幕轉為彩虹旗與台灣地圖，以及妮妃雅6月中向網友徵求的創意影片，展現台灣各地的風景與人民，瘋家在原住民族歌曲的陪伴下，圍成圈跳舞，氣氛溫馨感人。

法國觀眾史戴方（Stéphane）特別來看妮妃雅，「她真的難以置信，在美國把台灣呈現的超級好，也在法國打開了知名度，她的才華和經歷都令人驚艷」。

史戴方常來文化奧運台灣館，「讓人發掘法國不認識的台灣文化、舞蹈、歌手，有些即使是喜愛台灣的我們也不知道。這裡真的很棒，氣氛超酷。奧運結束，台灣館也落幕，我會很想念它」。

身穿台灣地圖T恤的柯拉莉（Coralie）說，「我來分享台灣文化。因為衝突，它很難被人看見。這裡讓所有人可以探索來自這美麗國家的文化。我研究台灣10年了，它是我心愛的國家，我是台灣人，每個人也都應該是台灣人」。

講到台灣球迷旗幟被搶奪、沒收的事件，柯拉莉很不滿。「今天他們想掩藏我的國家、旗幟。台灣是國家，不是中國極權」。她用中文說道：「台灣是國家，不是城市」。她認為風波很「可恥」，「如今我們國旗被掩藏，創一個假的旗幟來滿足中國」。

旅法台灣人小魚、芮朝、芃萱和一群朋友共同來現場看最愛的妮妃雅。芮朝是妮妃雅鐵粉，追星許久，手指腳都特別畫上了香蕉的圖案。他指出，妮妃雅在魯保羅秀中，就致力推廣台灣文化，如今登巴黎奧運，持續推台灣文化，「令人驕傲，演出也很用心」。

看完充滿台灣元素的演出後，三人內心非常激動且感動。小魚和芃萱都是第一次看變裝皇后秀，也都是因為妮妃雅而認識這個文化。

小魚告訴記者，「今晚我完全投入，很感謝她用最勇敢的方式呈現台灣文化。她在音樂的選擇上非常有共鳴，很多歌都跟著唱跳，一度很想念台灣，想趕快飛回家」。

芃萱則說，「很感動，加上後面背景播放台灣漂亮的風景，讓我重回在家鄉的感受，真的很開心能在巴黎看到這一切」。最後，他們一群人決定向心愛的台灣和妮妃雅致敬，高喊妮妃雅在節目奪冠後的經典名句：Taiwan, this is for you（這是獻給你的，台灣）。