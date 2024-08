妮妃雅化身媽祖！　巴黎文化奧運嗨喊「中華台北就是台灣」

▲變裝皇后妮妃雅與瘋家8日晚間降臨巴黎文化奧運台灣館,許多原本不太認識台灣的法國觀眾都湧進台灣館。(圖/翻攝自文化部網站)

文/中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

變裝皇后妮妃雅8日登上巴黎文化奧運台灣館,全場轟動。不少法國粉絲表示,是因妮妃雅才更認識台灣;台灣粉絲則是因演出而感動思鄉。觀眾表示,妮妃雅正向世界傳達台灣開放包容的精神。

變裝皇后妮妃雅與瘋家8日晚間降臨巴黎文化奧運台灣館,引發追星效應,許多原本不太認識台灣的法國觀眾都湧進台灣館,顯示魯保羅變裝皇后秀台灣冠軍在法國已知名度大開。

法國觀眾傑鴻(Jérôme)和安特旺(Antoine)就是妮妃雅的死忠粉絲,他們告訴中央社,今天和一群朋友專程來看瘋家演出,「我們來看來自台灣的變裝皇后妮妃雅,我們因為美國魯保羅節目而認識,她在那可是大明星」。

▲妮妃雅和台下觀眾互動,「我就說清楚,我知道這是叫『中華台北』,但在我的世界,它就叫『台灣』」。(圖/翻攝自文化部網站)

傑鴻懾服於妮妃雅的才華。因妮妃雅才開始關注台灣的安特旺則說「她鼓舞人心,是『香蕉皇后』呢」。他倆細數妮妃雅吸引人之處,「妝髮、舞蹈、風格、時尚,全都到位」。

提到對台灣社會的想像,安特旺認為,台灣一定很開放,「才能讓妮妃雅發光」。「她能向全世界分享開放、包容、卓越等訊息真的很棒」。

傑鴻也補充台灣是亞洲第一個通過婚姻平權的國家。「但我也是透過魯保羅和妮妃雅所說,才知道台灣有蓬勃的變裝社群」。

在妮妃雅與瘋家壓軸表演前,巴黎文化奧運台灣館當晚節目一如既往的精彩,包括DJ林貓王、TAI身體劇場、小事製作,演出都獲得現場觀眾讚嘆與如雷掌聲。

▲裝扮成媽祖與蝴蝶皇后的妮妃雅氣勢滿分。(圖/翻攝自文化部網站)

妮妃雅為文化奧運打造全新節目「寶島富麗秀」(Formosa Follies)最後登場。演出以冒險故事的敘事方式串連,呈現台灣山海自然地貌,以及夜市、廟宇等人文風光,將島國最具特色的一面帶到國際觀眾面前。

演出歌曲膾炙人口,如「高山青」、「保庇」、「一級棒」、「跳進來」等,搭配精彩舞蹈與華麗服飾。裝扮成媽祖與蝴蝶皇后的妮妃雅氣勢滿分,卻也會走到台下與觀眾近距離接觸,引起現場尖叫搶拍照。

妮妃雅用英文和台下觀眾互動,粉絲也熱情回應。她大聲說道:「我就說清楚,我知道這是叫『中華台北』,但在我的世界,它就叫『台灣』」。

語畢台下一陣高呼,並可見台灣旗與中華民國國旗揮舞。她說:「能在國外代表台灣,對我來說意義重大」。

▲最後螢幕轉為彩虹旗與台灣地圖。(圖/翻攝自文化部網站)



最後螢幕轉為彩虹旗與台灣地圖,以及妮妃雅6月中向網友徵求的創意影片,展現台灣各地的風景與人民,瘋家在原住民族歌曲的陪伴下,圍成圈跳舞,氣氛溫馨感人。

法國觀眾史戴方(Stéphane)特別來看妮妃雅,「她真的難以置信,在美國把台灣呈現的超級好,也在法國打開了知名度,她的才華和經歷都令人驚艷」。

史戴方常來文化奧運台灣館,「讓人發掘法國不認識的台灣文化、舞蹈、歌手,有些即使是喜愛台灣的我們也不知道。這裡真的很棒,氣氛超酷。奧運結束,台灣館也落幕,我會很想念它」。

身穿台灣地圖T恤的柯拉莉(Coralie)說,「我來分享台灣文化。因為衝突,它很難被人看見。這裡讓所有人可以探索來自這美麗國家的文化。我研究台灣10年了,它是我心愛的國家,我是台灣人,每個人也都應該是台灣人」。

講到台灣球迷旗幟被搶奪、沒收的事件,柯拉莉很不滿。「今天他們想掩藏我的國家、旗幟。台灣是國家,不是中國極權」。她用中文說道:「台灣是國家,不是城市」。她認為風波很「可恥」,「如今我們國旗被掩藏,創一個假的旗幟來滿足中國」。

旅法台灣人小魚、芮朝、芃萱和一群朋友共同來現場看最愛的妮妃雅。芮朝是妮妃雅鐵粉,追星許久,手指腳都特別畫上了香蕉的圖案。他指出,妮妃雅在魯保羅秀中,就致力推廣台灣文化,如今登巴黎奧運,持續推台灣文化,「令人驕傲,演出也很用心」。

看完充滿台灣元素的演出後,三人內心非常激動且感動。小魚和芃萱都是第一次看變裝皇后秀,也都是因為妮妃雅而認識這個文化。

小魚告訴記者,「今晚我完全投入,很感謝她用最勇敢的方式呈現台灣文化。她在音樂的選擇上非常有共鳴,很多歌都跟著唱跳,一度很想念台灣,想趕快飛回家」。

芃萱則說,「很感動,加上後面背景播放台灣漂亮的風景,讓我重回在家鄉的感受,真的很開心能在巴黎看到這一切」。最後,他們一群人決定向心愛的台灣和妮妃雅致敬,高喊妮妃雅在節目奪冠後的經典名句:Taiwan, this is for you(這是獻給你的,台灣)。