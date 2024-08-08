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短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

▲台北午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲明後兩天中南部嚴防豪雨，北東午後有雷陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周受低壓影響，明天和後天西南風增強，中南部可能有短延時豪雨，午後北東也要嚴防雷陣雨。瑪莉亞颱風朝日本海面前進，對台灣沒有影響，下周三過後可能還有熱帶系統發展，不排除生成熱帶低壓或颱風，但對台灣影響機率低。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周受低壓帶影響，明天、後天西南風增強，中南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，清晨到上午中南部有局部短延時豪雨機會，其他地方多雲，午後北部、東北部、東半部有局部短暫陣雨，北部、宜花山區有局部大雨，明後兩天偏中南部迎風面降雨。

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周日、下周一低壓帶往東移動，黃恩鴻表示，受西南風影響，清晨到上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方多雲，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部和各地山區午後有局部大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三西南風減弱，但台灣附近水氣偏多，黃恩鴻說明，清晨到上午西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨，山區有局部大雨；下周四水氣又增多，各地多雲，北部、南部有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

今年第5號颱風「瑪莉亞」今晨生成，朝日本海面前進，下周可能還有熱帶系統生成，黃恩鴻表示，日本南方大低壓帶有熱帶擾動增強，下周三之後在偏日本南方海面發展，有機會在下周三、下周四後增強為熱帶性低氣壓或颱風，隨低壓環流往東轉北向日本前進，對台灣影響機率低，但因為時間比較遠，建議再觀察。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天凌晨新形成的瑪莉亞颱風對台灣沒有直接威脅，但要去日本要多留意未來變化，有機會在下周初(12日~13日)靠近日本本州東北或北海道一帶區域，不確定會影響哪個區域，但有接近陸地的可能性，要小心所造成的影響。

▲▼91W未來有發展熱帶低氣壓或颱風機會。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

▲91W未來有發展熱帶低氣壓或颱風機會。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，瑪莉亞是季風環流圈中靠東側的擾動所發展起來的系統，環流圈西側其實還有一個91W，已在台灣以東徘徊2到3天，也造成台灣附近的天氣較為不穩定，目前91W正在隨著環流圈南側的西南季風向東緩慢移動。

吳聖宇進一步說明，等瑪莉亞被往北拋出後，91W有機會接續西南季風，逐漸東移到水平風切輻合較好的位置、環流圈東側，應該會跟瑪莉亞一樣發展起來，成為下一個熱帶性低氣壓或颱風，但是同樣往北的機會大，有可能同樣被往北拋向日本一帶，但是位置會更偏西，更有機會直接命中日本，因此瑪莉亞過後，下周後期要去日本的朋友要特別注意91W未來的變化。

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