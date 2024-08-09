西南部強降雨還有一波　赴日旅遊留意「瑪莉亞下周二侵襲本州」

▲今天氣不穩定，除西南部有較大雨勢外，中部以北山區和宜蘭也有午後雷陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(9日)受西南風影響，西南部沿海有較大雨勢，中部以北山區、宜蘭防旺盛午後雷陣雨，不穩定天氣持續到周六白天，明清晨西南部還有一波強降雨。瑪莉亞颱風目前在日本東南方海面，預測下周二、三侵襲日本本州北部，赴日旅遊要留意。

天氣風險公司分析師廖于霆在氣象粉專「 天氣風險 WeatherRisk」表示，今日台灣附近吹西南風，帶來較多水氣，雲林以南一直到屏東在清晨夜晚容易有對流發展，帶來短時強降雨，白天隨海陸風環流減弱，降雨相對較緩和，但仍有陣雨，整天下下停停。其他在中部以北山區到大台北地區以及宜蘭則要留意午後雷陣雨，今天會發展得比較旺盛一點。

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氣溫方面，廖于霆說明，在不下雨的時候感覺比較悶熱，北部高溫33到36度，中部33到34度，南部32到33度，東半部32到33度，氣象署對花蓮發布高溫橙色燈號，大台北地區與台東發布高溫黃色燈號。

廖于霆指出，預估這樣不穩定的西南風環境，要持續到周六白天，也就是說在周六清晨西南部地區還是要經歷一波短時強降雨的過程，如果今天清晨這波降雨造成有積水狀況，就要趁白天降雨相對較緩的時段，檢查排水溝或排水孔是否被樹葉垃圾堵住，趕緊清除，以免之後再發生積水。

今年第5號颱風瑪莉亞目前在日本東南方海面，廖于霆表示，預測下周二到三將侵襲日本本州北部，對台灣沒有直接影響。未來一周台灣仍在低壓帶，受偏南風水氣影響，天氣不穩定，都是多雲時晴，午後雷陣雨的天氣型態。