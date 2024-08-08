文化奧運台灣館登上法國《世界報》！廟埕設計、性別平權成焦點

▲巴黎文化奧運進入倒數，「台灣館」也登上法國《世界報》英文網。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

2024巴黎文化奧運即將邁入尾聲，「台灣館」目前累計5萬人次入場，昨（7）日紅燈籠、紅色塑膠椅日更登上法國《世界報》英文網，在系列「巴黎奧運指南」報導中，專文特地介紹台灣館的紅燈籠、紅色塑膠椅的廟埕意象設計，也提到特殊的演出如牽亡歌、支持性別平權的的妮妃雅與瘋家變裝表演。

《世界報》引述台灣館設計統籌林昆穎的說明，「文化奧運最重要的是促進文化交流並結交新朋友，而台灣館為大家提供了這樣做的環境」，連續15天，集結國家代表藝文團隊，帶來最多元也最台灣的各式演出。

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《世界報》記者Diana Liu也為台灣參與文化奧運寫下註解，「台灣希望在奧運期間受到壓制的身份及文化，透過台灣館的文化展演，能夠在奧運結束後獲得勝利」。

▲首次登上文化奧運的DJ林貓王，以多首台灣流行音樂炒熱氣氛。（圖／文化部）

昨日表演依舊由為奧運場上奪牌的慶賀彩蛋開始，全場一同高喊「Win Taiwan」，恭喜陳念琴獲得女子拳擊66公斤級銅牌；緊接登場的是DJ林貓王、台北木偶劇團、TAI身體劇場、邱淑蟬的精彩演出。

首次登上文化奧運的DJ林貓王，以多首台灣流行音樂，包含伍佰&China Blue〈釘子花〉、馬念先〈Mr.18十八先生〉、糯米團〈巴黎草莓〉、張惠妹〈姊妹〉等，混搭法語經典香頌或Disco，跨越時空及語言限制，炒熱開場氣氛。

林貓王說，台灣與法國都是大膽、自由且奔放的民主國家，他花了2個月以上研究、選歌、混音製作，希望每首歌都能與法國連結，讓來自世界各國的觀眾一起透過音樂，看見台灣與法國。

▲「TAI身體劇場」讓觀眾體會到平靜力量。（圖／文化部）

來自花蓮的「TAI身體劇場」帶來在2013年首演的作品《Tjakudayi・我愛你怎麼說》，舞者們身著黑衣緩慢移動身體，從沉穩的念誦低吟，到高亢引吭、齊聲高歌皆是清唱，搭配隨之加快的踩踏聲，即便周邊場館仍歡騰喧鬧，台灣館此時的「靜」已讓現場聽不懂歌詞的法國觀眾說，「非常感動，體會到一股平靜力量及人與人間的情感連結」。

TAI身體劇場藝術總監暨編舞家瓦旦・督喜（Watan Tusi）說，《我愛你怎麼說》的創作靈感來自團員朱以新的小說《你怎麼說》，描繪奶奶的愛情故事，透過排灣族情歌、童謠和舞蹈，傳遞部落不同階級的感情糾葛、對土地最真摯的情感，希望用台灣山林沈穩的聲音力量，回應現代紛亂的社會。

對於站上國際舞台，會不會擔心大家看不懂，瓦旦・督喜提出不同的看法，「我蠻希望大家看不懂的，因為看不懂反而能讓大家對自己文化、土地的覺醒」更說，「台灣本來就是世界上的某個島嶼，我們已經在世界裡面了，我們不用走向世界，世界已經走向我們。」

▲台北木偶劇團連3天帶來跨越語言限制、融合台灣北管及廟會文化的偶戲展演，獲得滿堂喝采。（圖／文化部）

「最佳客語專輯獎」的邱淑蟬擔任昨晚演出的壓軸，以客語搭配吉他，溫柔的帶來思念阿公、阿嬤的歌曲，以及寫給故鄉高雄「一封情書」的〈所在〉。邱淑蟬說，歌曲中最想傳達的是陪伴及愛，雖然原先擔心無法透過語言分享創作的故事，但是經過2場的演出後，「大家對音樂的感覺都是非常直覺的，只要真誠表達，大家都能感受到。」

文化部表示，文化奧運將迎接最後3天的壓軸演出，DJ妖嬌、小事製作、妮妃雅與瘋家即將登場。妮妃雅也特別預告將在「Nymphia Wind 妮妃雅瘋」Youtube頻道，將連續3天帶來現場直播。法國時間8月9日下午5點至11點，台灣館也特別邀請全世界奧運選手，一起進場共享勝利。網友可持續至「台灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手及文化奧運團隊的精彩表現。