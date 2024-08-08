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台南勞工局「聚愛築居資源永續」方案　獲台灣永續行動獎金獎

▲台南市勞工局「聚愛築居資源永續」方案榮獲2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局「聚愛築居資源永續」方案榮獲2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「聚愛築居資源永續」方案榮獲2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎，8日於台北世貿一館舉行頒獎典禮，該方案為勞工局「做工行善團」修繕志工團隊替弱勢民眾免費修屋及修贈二手家具機制，主要符合聯合國永續發展目標「SDG1消除貧窮」，並落實黃偉哲市長建立「希望家園」的施政宗旨。

台灣永續能源研究基金會(TAISE)舉辦2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」，今年共有230單位參獎，其中包含企業119家、政府機關43間、大學36所、醫院20所及12家NGO，參獎件數共有507件，由130位專家、學者及社會賢達所組成的評審團參與評選，歷經嚴謹審查程序，最終評選出5件特優、119件金獎、132件銀獎與106件銅獎方案，肯定參獎單位將SDGs融入組織內部文化中，採取創新性策略以實踐永續發展。

在如今進步的社會中，很難想像仍有弱勢民眾因無經費整修房屋，住在破爛的屋子裡艱難度日，為改善弱勢民眾之居住環境，勞工局運用公私協力模式與修繕相關工會、協會、企業等10個單位，組成「做工行善團」修繕志工團隊替弱勢民眾免費修屋。

▲台南市勞工局「聚愛築居資源永續」方案榮獲2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因服務對象有家具匱乏或不堪使用的情形，勞工局建立二手家具倉庫，儲放各界捐贈的二手家具，由志工修復、上漆、封膜，隨時贈送給有需求的服務對象，資源再利用，達成環境永續。本方案因媒體報導廣為宣傳，吸引各界捐贈修繕材料費、二手家具及生活物資，支持本方案永續執行，提供弱勢民眾更好的服務。

本方案主要符合「SDG1消除貧窮」，並運用「SDG17多元夥伴關係」集結工會志工貢獻專長，及整合二手家具等各界資源達成弱勢安居，2023年修繕完工戶約有77%位在郊區，減少城鄉資源落差，符合「SDG 10減少不平等」、「SDG12責任消費與生產」及「SDG11永續城鄉」。

此外，賴清德總統多次提到要將修繕服務推廣至全國，與黃偉哲市長至外縣市分享成功經驗並由志工示範修繕，已促成6縣市成立修繕團隊，促使全國各縣市重視此議題，保障弱勢民眾居住及生活基本人權。

▲台南市勞工局「聚愛築居資源永續」方案榮獲2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，做工行善團志工團隊展現「做工人ㄟ愛」，幫弱勢免費修屋使其安居，修贈二手家具使資源永續，善用媒體廣宣吸引各界捐贈各項資源，建構人力、財力、物力等資源永續機制，讓服務不間斷，並且越做越好。

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