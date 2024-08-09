賴清德指「非核家園」是法定目標　藍轟：錯誤能源政策的遮羞布

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

總統府昨召開首場國家氣候變遷對策委員會，總統賴清德在致詞時表示，「非核家園」是法定目標，未來不排除任何有助於淨零的能源方案，包括新的、先進的核能技術。國民黨團今（9日）轟，委員會如果只是民進黨錯誤能源政策的障眼法、遮羞布，這才真的與民意相違背。

對於氣候變遷對策委員會內容，國民黨團今表示，自始至終民進黨政府還是沒說明到底委員會成立的法源依據為何？台灣明明最高行政首長是行政院長，但卻在總統府下設有三個黑機關，疊床架屋、多頭馬車其實就顯示賴清德大權一把抓。

對於經濟部長郭智輝說未來每年增3%用電量，國民黨團質疑，台灣的電在哪裡？未來AI產業的電在哪裡？台灣產業、年輕人的未來在哪裡？台電八月五日在下午六點太陽下山時，又再次下達緊急調度指令，要求用電大戶緊急降載用電，全台各地的小動物三不五時要出來為缺電揹跳電的黑鍋，這些都是人民、產業現在每天要面對的事。

國民黨團表示，賴清德欠全民一個具體完整的說法，賴清德不應該來立法院向人民報告嗎？所謂的委員會，如果只是變成大拜拜或者是民進黨錯誤能源政策的障眼法、遮羞布，這才真的與民意相違背。

