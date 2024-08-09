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台南炸大雷雨！　週末熱爆37℃

▲▼天氣,高溫,海灘,示意圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲週末氣溫炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(9)日白天偏熱、水氣多，清晨低壓帶影響中南部有雷陣雨，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地。週末(10、11日)晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(9)日白天仍偏熱；台灣水氣多，大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部雷陣雨，午後有強對流發展，擴展至山區及部分平地，其中有大雷雨發生，應注意劇烈天氣(雷擊、強風及瞬間大雨)。各地區氣溫為：北部25至36度，中部25至36度，南部25至36度，東部22至37度。

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▲▼最新(9日2時)中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「瑪莉亞」偏北前進，經日本東方海面，未脫離大低壓環流，轉西北侵襲日本北部(左圖)。最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF) 13日20時模擬圖顯示，大低壓環流的型態仍維持，更多擾動陸續在其中發展(右圖)。。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲輕颱「瑪莉亞」偏北前進，對台灣沒有影響。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明日、下週日(10、11日)晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合，中南部有局部陣雨或雷雨，午後有強對流、範圍雖稍縮小，仍影響部分山區及平地，有局部大雷雨發生的機率。下週一至週四(12至15日)最高氣溫稍降；台灣水氣再增多，大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣(雷擊、強風及瞬間大雨)。

另外輕颱「瑪莉亞」偏北前進，經日本東方海面，未脫離大低壓環流，轉西北侵襲日本北部。未來一週「大低壓環流」的型態仍維持，更多擾動陸續在其中發展，並受其導引，皆無侵台機率。台灣在大低壓環流邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣不穩定，清晨西南風與陸風輻合、午後地表加熱，皆能激發強對流。

 

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