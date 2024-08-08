賴清德若啟用「新技術核能」要先總統連任　最快2030年後評估

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德8日主持首場氣候變遷對策委員會，會中就「新技術核能」或「現有核電廠存廢」議題，拋出「社會共識、核安、核廢料」等3條件；而環境部長彭啓明也談及，目前所謂「新核能」，不論是SMR或核融合，要蓋成是2029、30年以後的事，蓋好後還要看有無問題才會使用。言下之意，賴清德要真正評估使用新核能，最快時間點落在2030年後，也就是他得先取得2028年的總統連任。

社會各界近期高度關注的核能議題，主要在於和碩董事長童子賢多次觸擊核電廠延役，或是未來核電考量的論述，被認為觸碰到民進黨的「非核家園」神主牌。對此，賴清德在本次會議中，提及「非核家園」是寫在《環境基本法》第23條，法定的國家政策目標中。

賴清德也指出，2018年的「以核養綠」公投案通過後，民進黨政府也尊重公投結果，由行政院提案修法，經過立法院三讀，刪除了《電業法》關於2025的年限規定。

對於現階段賴政府的能源政策，賴清德明確點出「三大重點」：第一，要確保穩定供電；第二，要優先努力開發多元綠電；第三，不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。

其中，針對「未來新的、先進核能技術」，賴清德特別強調，無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

環境部長彭啓明在會後記者會上則表示，有關核能的問題，歐盟有一個叫「永續分類指南」，歐盟從來沒有把核能當成綠電，可以去投資核能是永續分類指南，但是有規定核廢料要處理好，而且是新的一代。

彭啟明表示，台灣核一廠到核四廠，都不是符合這個標準，未來新的核能，好比外面常常聽到SMR或核融合，現在看到很多新聞都說準備要蓋，但是要蓋成，是2029年或2030年以後，而且蓋好了依照習慣，還要看有無問題才會再來使用。

「所以這是以後的事情。」彭啟明表示，相信這次會議，包括總統裁示，未來好的新選項工具，面對淨零碳排，都是可能的。

至於「非核家園」，彭啟明說，當時提出的時候，是很久以前了，有其時空背景，當時也不知道有核融合或SMR的新技術，相信如果未來有更好解決方案時候，只要國人有共識，核廢料又沒有問題，而且是安全的，相信可以因為減碳來做出調整。

換言之，現階段不論是SMR或核融合的「新核能」技術，最快要可以評估使用的時間點，會落在2030年以後；根據時間的推算，要在賴清德主政下做出使用新核能的決策，除了要符合上述「社會共識、核安、核廢料」等3條件，他還必須先在2028年順利取得總統大選連任。