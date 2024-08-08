總統府回應翁曉玲質疑　憲法法庭3位律師費總計45萬元

總統賴清德8日主持「氣候變遷對策委員會」首次會議，環境部長彭啟明於會中報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」。台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，政府應該公布用電大戶名單，在台灣邁向AI 科技島的同時，也應要求及監督用電大戶善盡企業社會責任，以昭公信。