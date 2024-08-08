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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府回應翁曉玲質疑　憲法法庭3位律師費總計45萬元

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統府在憲法法庭的訴訟費用議題，國民黨立委翁曉玲公開質疑，4機關12個律師到底支付多少律師費？對此，總統府副秘書長張惇涵8日出示契約內容指出，總統府3位律師費用，總金額為45萬元。

張惇涵晚間在「國家氣候變遷對策委員會」會後，針對媒體問及憲法法庭律師訴訟費用議題時表示，在取得律師同意，並且遮蔽個資後公布契約內容，總統府委任洪偉勝、孫迺翊、蘇慧婕3位律師為共同擔任訴訟代理人，報酬均各15萬元，總計為45萬元。

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關鍵字：

憲法法庭總統府張惇涵

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